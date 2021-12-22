В Тернополе вандалы во второй раз осквернили памятник Бандере. Фото

В Тернополе неизвестный попал куриным яйцом в памятник Степану Бендере.

Об этом сообщил депутат Тернопольского областного совета Богдан Бутковский в Facebook.

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Повреждение памятника Бандере в Тернополе

Известно, что это уже был второй акт подобного вандализма. Несколько дней назад двое молодых людей из Житомира облили памятник красной краской. Сейчас им уже сообщено о подозрении.

В то же время, кто попал яйцом в монумент, неизвестно. Камера, которая зафиксировала предыдущих злоумышленников, сейчас находится на экспертизе, поэтому правоохранители ищут записи на других.

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