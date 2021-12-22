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В Тернополе вандалы во второй раз осквернили памятник Бандере. Фото

В Тернополе неизвестный попал куриным яйцом в памятник Степану Бендере.

Об этом сообщил депутат Тернопольского областного совета Богдан Бутковский в Facebook.

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Повреждение памятника Бандере в Тернополе

Известно, что это уже был второй акт подобного вандализма. Несколько дней назад двое молодых людей из Житомира облили памятник красной краской. Сейчас им уже сообщено о подозрении.

Пам'ятник

В то же время, кто попал яйцом в монумент, неизвестно. Камера, которая зафиксировала предыдущих злоумышленников, сейчас находится на экспертизе, поэтому правоохранители ищут записи на других.

Пам'ятник

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  • 10 декабря в Одессе коммунальщики обнаружили неприятный сюрприз от городских вандалов. Подробности - в материале.
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Автор публикации
Ярослав Коджушко
В 2018 году закончил Сумской Государственный университет по специальности "Реклама и PR". Тогда же переехал из Сум в Киев, где сразу нашел себя в журналистике, а позже получил магистра по этой специальности в родном СумДу. Увлекаюсь кинематографом и более 2 лет писал о нем на Bigmir.net, там и работал кинокритиком. С начала пандемии решил, что надо двигаться дальше и расширять спектр тем. Так впоследствии и попал в Live.Network.
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Максим Степанов Тернополь Степан Бандера вандализм памятник
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Главная Происшествия В Тернополе вандалы во второй раз осквернили памятник Бандере. Фото
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