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В отеле под Винницей произошел масштабный пожар: есть погибшая. Фото

Происшествия
22 декабря 09:11
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До прибытия спасателей оттуда эвакуировали 56 человек
В отеле под Винницей произошел масштабный пожар: есть погибшая. Фото

В ночь на среду, 22-го декабря, в гостинице “Баттерфляй” в Винницкой области произошел пожар. В результате возгорания пострадали два человека, а один человек погиб.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС .

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Пожар в отеле Баттерфляй

Известно, что возгорание обнаружили в 02:55 в селе Селище. Огонь охватил территорию комплекса 800 квадратных метров.

Пожежа

По состоянию на 05: 09 огонь локализовали, а через несколько минут его уже не было. К тушению привлекались 44 человека и 13 единиц техники ГСЧС.

Стало известно, что три человека во время инцидента выпрыгнули из окна. Девушка погибла от полученных травм. Еще два человека-19-летняя девушка и 43-летний мужчина госпитализированы в больницу.

"Полицией начато уголовное производство по ч. 2 ст. 270 УКУ (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности), за что предусмотрено до 8 лет лишения свободы", - говорится в сообщении полиции.

До прибытия спасателей из помещения эвакуировали 56 человек, в том числе 53 ребенка (2006-2016 г. р.).

Смерть

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Автор публикации
Ярослав Коджушко
В 2018 году закончил Сумской Государственный университет по специальности "Реклама и PR". Тогда же переехал из Сум в Киев, где сразу нашел себя в журналистике, а позже получил магистра по этой специальности в родном СумДу. Увлекаюсь кинематографом и более 2 лет писал о нем на Bigmir.net, там и работал кинокритиком. С начала пандемии решил, что надо двигаться дальше и расширять спектр тем. Так впоследствии и попал в Live.Network.
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смерть пожар Винницкая область
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