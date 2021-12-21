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В Днепре возле "заминированной" школы обнаружили два трупа. Фото

Возле школы № 131 Днепра во вторник, 21 декабря, нашли два окровавленных тела мужчин с ножевыми ранениями. И в этот же день поступила информация о минировании школы из которой правоохранители эвакуировали детей и персонал.

Об этом сообщил Інформатор.

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В Днепре возле 131 обнаружили два трупа

В полиции Днепра пока не связывают одно происшествие с другим. 

"Сегодня во многих учебных заведениях последний день написания контрольных работ. Не исключено, что школу "заминировали" ради срыва таких работ", – сообщили в полиции Сегодня.

В Днепре возле 131 обнаружили два трупа

Другие "находки" в Киеве

  • 1 ноября, в Подольском районе Киева правоохранители обнаружили тело мужчины. Труп лежал на улице Набережно-Крещатицкой.
  • В центре Киева при входе в дом обнаружили труп женщины. На место происшествия прибыли медики, патрульная полиция и криминалисты.
  • Жители Святошинского района Киева были шокированы увиденным средь бела дня – с балкона 7-го этажа 9-этажки свисал труп мужчины.
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Автор публикации
Нонна Лактионова
В 2014 году закончила КНУ им.Тараса Шевченка и получила диплом магистра по специальности правоведение. За год до этого, в 2013 году пришла работать на «5 канал» корреспондентом киевских новостей. Писать о жизни города и страны в целом стало не только интересно, но и важно. А найти то самое призвание и реализоваться в социальной нише помогла Революция достоинства, война… Сейчас, имея большой опыт за плечами, я перерабатываю сложную информацию и подаю ее читателям в простой и доступной «упаковке»
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школы смерть дети полиция Днепр
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Главная Происшествия В Днепре возле "заминированной" школы обнаружили два трупа. Фото
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