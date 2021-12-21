В Днепре возле "заминированной" школы обнаружили два трупа. Фото

Возле школы № 131 Днепра во вторник, 21 декабря, нашли два окровавленных тела мужчин с ножевыми ранениями. И в этот же день поступила информация о минировании школы из которой правоохранители эвакуировали детей и персонал.
Об этом сообщил Інформатор.
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В полиции Днепра пока не связывают одно происшествие с другим.
"Сегодня во многих учебных заведениях последний день написания контрольных работ. Не исключено, что школу "заминировали" ради срыва таких работ", – сообщили в полиции Сегодня.