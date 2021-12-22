В Днепре школьница хотела увеличить губы и уколола масло: что стало с ее лицом

В Днепре 14-летняя девушка Юлия хотела увеличить себе губы, поэтому дома сделала себе укол с маслом. Однако после этого ее состояние ухудшилось, поэтому ее госпитализировали.

Об этом сообщает ”ТСН".

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Школьница пыталась увеличить губы маслом

По словам девушки, ее одноклассницы начали ходить в салоны красоты на инъекции, однако цены там стартуют от 3 тысяч грн. Поэтому она решила найти в интернете домашний способ и уколола в губы косметическое масло для лица.

Через час после укола у нее начался отек. В больнице медики спасли ее от потери нижней губы, однако отметили, что операция, которую провели под полным наркозом, была очень сложной.

Сейчас девушка уже пережила три операции, а также принимает антибиотики и делает перевязки.

"Это может вызвать некроз тканей и даже потерю части и даже всей губы. Потому что эти препараты для обработки кожи. А как они себя ведут в мышцах, в мягких тканях - это до конца неизвестно", - заявил заведующий отделением челюстно-лицевой хирургии больницы им. Руднева Тарас Погорелюк.

Теперь Юлия мечтает об уменьшении губ. Она пьет только из трубочки, а ест перетертую пищу.

"Сейчас она стала уже меньше. Раньше вообще висела. Хорошо, что верхнюю не уколола",- поделилась девушка.

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