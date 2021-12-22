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Украинскую блогершу не пустили в РФ и запретили въезд: в чем причина

Происшествия
22 декабря 12:17
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Кроме того, против нее открыли уголовное производство в Беларуси
Украинскую блогершу не пустили в РФ и запретили въезд: в чем причина

Украинскую блогершу Лилию Багирову не пустили в Россию и запретили въезд до 2026-го года. Это произошло из-за того, что она сняла сюжет о ситуации в Беларуси.

Об этом она рассказала в своих Instagram-stories.

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Лилию Багирову не пустили в Россию

По ее словам, во вторник, 21-го декабря, она вылетела в Москву по делам, однако пограничники в аэропорту “Внуково” сообщили, что ее будет депортировано утром.

Блогер

Багирова осталась в нейтральной зоне, где не имела возможности приобрести еду и напитки. Она отметила, что пограничник предложил ей “попить воды из крана”.

Блогершу на самолет во время депортации сопровождали сотрудники ФСБ России. Ей пришлось лететь через Стамбул, где ее уже сопровождал сотрудник аэропорта, который также нес папку с ее документами. Однако забрать их Багирова не смогла, ведь они будут переданы правоохранительным органам в Украине.

Кроме того, в Беларуси из-за ролика против блогерши открыли уголовное производство. По ее словам, орган, который передал приказ по ее делу - это КГБ.

Блогер

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Автор публикации
Ярослав Коджушко
В 2018 году закончил Сумской Государственный университет по специальности "Реклама и PR". Тогда же переехал из Сум в Киев, где сразу нашел себя в журналистике, а позже получил магистра по этой специальности в родном СумДу. Увлекаюсь кинематографом и более 2 лет писал о нем на Bigmir.net, там и работал кинокритиком. С начала пандемии решил, что надо двигаться дальше и расширять спектр тем. Так впоследствии и попал в Live.Network.
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Россия украинцы аэропорты блогеры
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