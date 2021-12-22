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СБУ разоблачила самопровозглашенного "президента Украины", который сформировал "теневое правительство"

Происшествия
22 декабря 18:32
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Злоумышленник призвал граждан Украины заменить "вновь созданными" действующие органы государственной власти, в частности насильственным путем
СБУ разоблачила самопровозглашенного "президента Украины", который сформировал "теневое правительство"

В Днепре Служба безопасности Украины разоблачила лидера фейкового "народовластия", который объявил себя "президентом Украины" и сформировал теневое правительство.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ 22 декабря.

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Злоумышленник сформировал "теневое правительство"

"Служба безопасности Украины продолжает комплексные меры по разоблачению участников подрывной деятельности против государственной безопасности Украины. В Днепре разоблачили лидера антигосударственной организации так называемого "народовластия" на публичных призывах к свержению конституционного строя Украины", – говорится в сообщении.

По данным спецслужбы, злоумышленник призвал граждан Украины заменить "вновь созданными" действующие органы государственной власти. В частности мужчина не исключал вариант насильственного свержения власти.

Установлено, что подозреваемый собирал единомышленников в рядах "всеукраинского национального конгресса" и вместе с ними формировал "теневое правительство".

СБУ

Во время первого собрания фигурант добился избрания себя так называемым "президентом Украины". Другими решениями были назначены "председатель Верховной Рады", "премьер-министр", "руководители силовых ведомств", а действующие государственные органы были признаны "террористическими структурами".

"Самозванец пытался заручиться поддержкой ветеранов АТО/ООС и действующих военнослужащих Вооруженных Сил Украины. Рассчитывал достичь этого, закрепив за своими сторонниками первоочередным распоряжением право иметь огнестрельное оружие", – сообщают в СБУ.

Отмечается, что правоохранители провели по адресу проживания злоумышленника обыски.

В результате были изъяты печати и бланки фейковых псевдообразований, компьютерная техника и мобильные телефоны с доказательствами противоправной деятельности, а также фейковые "распоряжения" и "дипломатические паспорта" "чиновников".

СБУ

Лидеру псевдонародовластия объявлено о подозрении по статье 109 Уголовного кодекса Украины "Действия направлены на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти".

Сейчас идет следствие для установления причастности других лиц к деятельности, направленной на захват государственной власти и свержение конституционного строя.

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Автор публикации
Виктория Денисюк
В 2018 году поступила в НПУ имени М. П. Драгоманова на специальность «Журналистика». До этого писала тексты в школьную и районную газеты, ведь была убеждена, что журналистская деятельность – одна из самых интересных профессий. Сейчас я работаю с командой профессионалов Новини.LIVE. Пишу об актуальных событиях Украины и мира.
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