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Пожар в гостинице под Винницей: что известно о состоянии пострадавших

Происшествия
22 декабря 14:49
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Медик предполагает, что пострадавшие могли получить травмы в результате падения
Пожар в гостинице под Винницей: что известно о состоянии пострадавших

Двух пострадавших в пожаре в Винницкой области доставили в больницу с тяжелыми травмами. И мужчину, и девушку уже прооперировали.

Об этом сообщил врач Богдан Трохименко, передает "Сегодня".

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В каком состоянии пострадавшие в пожаре на Виннитчине

Он рассказал, что у мужчины диагностировали тяжелую политравму, а именно – повреждение костей, черепно-мозговую травму, повреждение грудной клетки и органов брюшной полости.

Пострадавшему уже сделали операцию. В настоящее время мужчина находится в крайне тяжелом нестабильном состоянии. Трохименко отметил, что медики борются за его жизнь.

У потерпевшей девушки, по его словам, меньшие травматические повреждения: перелом плеча, повреждение костей лица и раны лица. Однако у нее также 40 % ожогов тела I и II степени. Сейчас ее состояние стабильное, тяжелое, но жизни ничего не угрожает.

Медик предполагает, что травмы пострадавшие могли получить в результате падения.

Что известно о пожаре в гостинице в Винницкой области

  • В ночь на 22 декабря в гостинице "Баттерфляй" в Винницкой области произошел пожар. В результате возгорания пострадали два человека, а один человек погиб.
  • В сети обнародовали видео с места пожара в комплексе отдыха "Баттерфляй" в Винницкой области.
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Автор публикации
Алина Вишневская
Свой профессиональный путь в СМИ начала в 2013 году. Сейчас работаю для Новини.Live. Пишу об интересном и важном для общества
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пожар Винницкая область
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