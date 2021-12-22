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Пожар в гостинице под Винницей: что известно о погибшей 19-летней девушке

Происшествия
22 декабря 19:11
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Известно, что во время пожара в отеле находились 54 ребенка
Пожар в гостинице под Винницей: что известно о погибшей 19-летней девушке

Пожар в комплексе отдыха "Баттерфляй" в Винницкой области произошел в три ночи 22 декабря. В это время в отеле находились 54 ребенка, которые находились на учебных сборах из тхеквондо. О погибшей 19-летней девушке известно, что она уроженка Крыма.

Об этом журналисту Новини.LIVE сообщили в отделе коммуникации полиции Винницкой области.

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В полиции прокомментировали произошедшее

По информации правоохранителей, пожар в отеле произошел в три ночи, однако спасатели не могли сразу потушить пожар, пока там не стало безопасно работать следственно-оперативной группе.

"Пожар произошел в три часа ночи и пока спасатели полностью потушили пожар, пока не сказали, что там безопасно работать следственно-оперативной группе в плане, что там ничего не рухнет и не провалится – только после этого начали работать следователи", – уточнили журналисту Новини.LIVE в отделе коммуникации полиции Винницкой области.

Уточняется, что предварительные причины пожара будут сообщены позже.

В полиции отмечают, что во время происшествия в отеле находились 54 ребенка, которые находились на учебных сборах по тхеквондо.

"54 ребенка, которые находились в гостинице, находились на учебных сборах из тхеквондо. О погибшей 19-летней девушке известно, что она уроженка Крыма. В последнее время работала и проживала в данном комплексе", –  добавили в полиции.

Новини.LIVE пытались связаться с администрацией загородного комплекса "Баттерфляй" по телефонам, указанным на сайте, однако на звонки никто не отвечал.

Что известно о пожаре в гостинице в Винницкой области

  • В ночь на 22 декабря в гостинице "Баттерфляй" в Винницкой области произошел пожар. В результате возгорания пострадали два человека, а один человек погиб.
  • В сети обнародовали видео с места пожара в комплексе отдыха "Баттерфляй" в Винницкой области.
  • Двух пострадавших в пожаре в Винницкой области доставили в больницу с тяжелыми травмами. И мужчину, и девушку уже прооперировали.
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Автор публикации
Виктория Денисюк
В 2018 году поступила в НПУ имени М. П. Драгоманова на специальность «Журналистика». До этого писала тексты в школьную и районную газеты, ведь была убеждена, что журналистская деятельность – одна из самых интересных профессий. Сейчас я работаю с командой профессионалов Новини.LIVE. Пишу об актуальных событиях Украины и мира.
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