Пожар в гостинице под Винницей: что известно о погибшей 19-летней девушке

Пожар в комплексе отдыха "Баттерфляй" в Винницкой области произошел в три ночи 22 декабря. В это время в отеле находились 54 ребенка, которые находились на учебных сборах из тхеквондо. О погибшей 19-летней девушке известно, что она уроженка Крыма.

Об этом журналисту Новини.LIVE сообщили в отделе коммуникации полиции Винницкой области.

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В полиции прокомментировали произошедшее

По информации правоохранителей, пожар в отеле произошел в три ночи, однако спасатели не могли сразу потушить пожар, пока там не стало безопасно работать следственно-оперативной группе.

"Пожар произошел в три часа ночи и пока спасатели полностью потушили пожар, пока не сказали, что там безопасно работать следственно-оперативной группе в плане, что там ничего не рухнет и не провалится – только после этого начали работать следователи", – уточнили журналисту Новини.LIVE в отделе коммуникации полиции Винницкой области.

Уточняется, что предварительные причины пожара будут сообщены позже.

В полиции отмечают, что во время происшествия в отеле находились 54 ребенка, которые находились на учебных сборах по тхеквондо.

"54 ребенка, которые находились в гостинице, находились на учебных сборах из тхеквондо. О погибшей 19-летней девушке известно, что она уроженка Крыма. В последнее время работала и проживала в данном комплексе", – добавили в полиции.

Новини.LIVE пытались связаться с администрацией загородного комплекса "Баттерфляй" по телефонам, указанным на сайте, однако на звонки никто не отвечал.

Что известно о пожаре в гостинице в Винницкой области