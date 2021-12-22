Появилось видео смертельного пожара в гостинице в Винницкой области

В сети обнародовали видео с места пожара, произошедшего ночью 22 декабря в комплексе отдыха "Баттерфляй" в Винницкой области.

Видео опубликовала пресс-служба ГСЧС.

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Что известно о пожаре в гостинице в Винницкой области

Как отмечается, в шестиэтажном здании отеля загорелась кровля. В 05:09 пожар локализовали на площади 900 м кв., а в 5:26 огонь удалось ликвидировать.

В результате пожара погиб человек, еще 2 человека пострадали. До прибытия подразделений Госслужбы по чрезвычайным ситуациям из помещения эвакуировали 56 человек, среди которых 53 ребенка.

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