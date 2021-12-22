На Прикарпатье произошло землетрясение: подробности

В Надворнянском районе Ивано-Франковской области 21 декабря произошло землетрясение магнитудой 2,6 балла.

Об этом сообщает пресс-служба Главного Центра специального контроля.

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Землетрясение на Ивано-Франковщине

Отмечается, что подземные толчки зафиксировали в 17:06 вторника, 21 декабря. Эпицентр землетрясения располагался к западу от города Надворная, на глубине 4 км.

В центре спецконтроля уточнили, что данное землетрясение относится к категории еле ощутимых. Толчки могут чувствовать лишь отдельные люди, находящиеся в спокойном состоянии внутри помещения, особенно на верхних этажах.

Стоит заметить, что с начала 2021 года на территории Надворнянского района Ивано-Франковской области зарегистрировали уже 8 землетрясений.

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