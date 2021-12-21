live
live
LIVE онлайн
Киев
-11°
1 /10
USD 27.27
EUR 30.85
Киев
-11°
Пробки
1 /10
USD 27.27
EUR 30.85
Киев
Выберите язык
На Луганщине задержали "сержантку "ЛНР"

На Луганщине полицейские задержали так называемую "младшую сержантку" террористической "ЛНР". Она приехала на подконтрольную Украине территорию, чтобы оформить банковскую карточку для получения пенсии.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Читайте также: В РФ заявили, что американцы готовят провокации с ядерным оружием на Донбассе

Задержание участницы "ЛНР"

59-летняя жительница Хрустального прибыла в Украину и проходила проверку документов на блокпосту вблизи Новоахтырки. Там ее и задержали за незаконную деятельность.

Как оказалось, в 2014-м женщина начала проходить службу в так называемой “ЛНР” на должности фельдшера зенитного дивизиона. Позже ей присвоили “воинское звание”, после чего она периодическую выезжала на военный полигон в селе Бугаевка. Там женщина проводила стрельбы, следила за соблюдением санитарного режима, проверяла качество питания, а также обучала боевиков навыкам оказания первой медпомощи и домедицинской помощи при получении ранений.

В 2016-м году задержанная уволилась со службы по болезни. Отмечается, что от РФ она получала зарплату в размере 19 500 российских рублей.

"Женщине сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса Украины "Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований". При процессуальном руководстве прокуратуры следственные действия в уголовном производстве продолжаются", - отметили в МВД.

Другие новости о российской-украинской войне:

  • 20-го декабря российско-оккупационные войска на Донбассе 4 раза нарушили режим прекращения огня и был ранен украинский боец. Подробности - в материале.
Последние новости по теме:
author
Автор публикации
Ярослав Коджушко
В 2018 году закончил Сумской Государственный университет по специальности "Реклама и PR". Тогда же переехал из Сум в Киев, где сразу нашел себя в журналистике, а позже получил магистра по этой специальности в родном СумДу. Увлекаюсь кинематографом и более 2 лет писал о нем на Bigmir.net, там и работал кинокритиком. С начала пандемии решил, что надо двигаться дальше и расширять спектр тем. Так впоследствии и попал в Live.Network.
Поделиться публикацией

Смешно

LOLStateNormal 0

Вот это да!

WowStateNormal 0

Печально

SadStateNormal 0

Возмутительно

AngryStateNormal 0
views-icon 78
Донбасс ЛНР война
Больше оперативных новостей ищите в
Похожие новости
На Херсонщине в пруду утонули двое детей, которые играли на тонком льду

На Херсонщине в пруду утонули двое детей, которые играли на тонком льду

23 декабря 23:24

Происшествия
В TikTok распространяют смертельный челлендж: дети умирают ради видео

В TikTok распространяют смертельный челлендж: дети умирают ради видео

23 декабря 20:21

Происшествия
После смертельного пожара в Виннице суд избрал меру пресечения арендатору отеля

После смертельного пожара в Виннице суд избрал меру пресечения арендатору отеля

23 декабря 18:51

Происшествия
В Бердянске поймали 9-классника, заказавшего "минирование" школ из-за неразделенной любви

В Бердянске поймали 9-классника, заказавшего "минирование" школ из-за неразделенной любви

23 декабря 17:54

Происшествия
Главная Происшествия На Луганщине задержали "сержантку "ЛНР"
Этот сайт использует cookie-файлы.
Больше информации Согласен