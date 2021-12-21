На Луганщине задержали "сержантку "ЛНР"

На Луганщине полицейские задержали так называемую "младшую сержантку" террористической "ЛНР". Она приехала на подконтрольную Украине территорию, чтобы оформить банковскую карточку для получения пенсии.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

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Задержание участницы "ЛНР"

59-летняя жительница Хрустального прибыла в Украину и проходила проверку документов на блокпосту вблизи Новоахтырки. Там ее и задержали за незаконную деятельность.

Как оказалось, в 2014-м женщина начала проходить службу в так называемой “ЛНР” на должности фельдшера зенитного дивизиона. Позже ей присвоили “воинское звание”, после чего она периодическую выезжала на военный полигон в селе Бугаевка. Там женщина проводила стрельбы, следила за соблюдением санитарного режима, проверяла качество питания, а также обучала боевиков навыкам оказания первой медпомощи и домедицинской помощи при получении ранений.

В 2016-м году задержанная уволилась со службы по болезни. Отмечается, что от РФ она получала зарплату в размере 19 500 российских рублей.

"Женщине сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса Украины "Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований". При процессуальном руководстве прокуратуры следственные действия в уголовном производстве продолжаются", - отметили в МВД.

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