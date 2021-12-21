Крушение самолета МАУ: Иран скрывает имена и должности обвиняемых и игнорирует украинские запросы

Власть Ирана игнорирует украинские запросы о международной правовой помощи, а также скрывает имена и должности обвиняемых по делу о сбитии самолета PS752 Международных Авиалиний Украины.

Об этом сообщил заместитель Генерального прокурора Максим Якубовский во вторник, 21 декабря, во время встречи с родственниками погибших во время авиакатастрофы граждан Украины.

Читайте также: Седьмую годовщину сбития МН17: Венедиктова рассказала о ходе расследования и участие в деле Украины.

Иран скрывает имена обвиняемых лиц

Максим Якубовский рассказал, что за два года в уголовном производстве по сбитию самолета отправлено 26 международных запросов в иностранные страны. Однако Иран продолжает фактически игнорировать украинские запросы о международной правовой помощи.

При этом недавно иранская сторона вновь нарушила договоренности. В частности, не выполнила обещание предоставить украинским прокурорам возможность ознакомиться с материалами иранского уголовного дела, которое уже отправили в суд.

"Тщательно скрываются имена и должности обвиняемых лиц и действия, которые вменяются каждому из них. Впрочем, я хочу заверить, что мы движемся вперед в нашем уголовном производстве. И мы не единственные в этой борьбе за справедливость. Канада, Великобритания и Швеция являются надежными нашими партнерами как в межправительственном процессе, так и в уголовном блоке вопросов", - сказал Якубовский.

По его словам, в рамках уголовного производства исследовано 8 отчетов, подготовленных представителями иностранных стран и организаций: 4 – иранские, 3 – канадские и 1 – специальный докладчик ООН.

"Прокуроры Офиса генпрокурора и следователи СБУ еженедельно мониторят сведения в открытых источниках информации, собирают доказательства и обеспечивают надежное сохранение всей доступной информации об обстоятельствах происшествия", - сообщают в ОДП.

В ОДП добавляют, что в рамках расследования в качестве свидетелей допрошено более 50 человек, проведено более 100 обзоров фото и видеоматериалов,проведен с привлечением специалистов следственный эксперимент, а сейчас продолжается комплексная комиссионная криминалистическая экспертиза.

"Офис Генерального прокурора принимает все возможные меры для установления объективной истины и привлечения виновных в этой трагедии к ответственности", - отмечают в офисе Генпрокурора.

Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ разбился ночью 8 января 2020 года вскоре после вылета из международного аэропорта "Имам Хомейни" в Тегеране. На борту находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Среди жертв авиакатастрофы -11 украинцев.

Изначально власти Ирана не признавали факт сбития, но через некоторое время подтвердили, что самолет по ошибке сбили противовоздушные силы страны.

21 ноября иранский военный суд начал слушания по этому делу.

Министерство иностранных дел Украины после этого сообщило, что взяло достоверную информацию о начале слушаний в военном суде Ирана по сбитию самолета МАУ рейса PS752.

Расследование катастрофы иранской стороной неоднократно критиковала как Украина, так и другие страны, причастные к аварии. В частности, в феврале 2021-го специальные докладчики ООН обнародовали письмо к правительству Ирана, в котором обвиняли страну в многочисленных нарушениях международного права, "неточностях" в отчете о трагедии и в непрозрачном расследовании. К этому обращению присоединилась и Украина.

Другие новости по теме: