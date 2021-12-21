Блинкен заявил, что новых встреч Байдена с Путиным пока не планируется

Новых встреч президентов Джо Байдена и Владимира Путина пока не планируется.

Об этом сообщил государственный секретарь США Энтони Блинкен на брифинге.

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Встречи Байдена и Путина

"Президенты встречались дважды. Один раз лично в Женеве, а потом всего несколько недель назад по видеосвязи. Давайте посмотрим, до чего дойдет любой из этих разговоров. Пока нет планов сделать это", – сказал Блинкен, во время выступления в Госдепе.

Личная встреча между президентом США Джо Байденом и президентом России Владимиром Путиным на фоне напряженности из-за наращивания российских войск на границе с Украиной пока не планируется.

"Я думаю, мы должны посмотреть, есть ли прежде всего какой-то дипломатический прогресс", – также прокомментировал возможность встреч Блинкен.

Госсекретарь сообщил, что США ожидают отвода российских войск от украинской границы.

Он отметил, что "гораздо благоприятнее вести разговор в ситуации, когда есть деэскалация, а не когда, наоборот, происходит эскалация".

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