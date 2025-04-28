Хедхантинг — як наразі компанії борються за таланти в Україні

Інфографіка: Новини.LIVE

Ринок праці в Україні продовжує змінюватись під впливом війни, релокації, глобальної конкуренції за таланти та цифрової трансформації. У цих умовах хедхантинг (прицільний пошук і залучення фахівців) перетворюється на одну з головних стратегій для бізнесу. В ситуації масової міграції талановитих фахівців за кордон та дефіциту кваліфікованих кадрів на внутрішньому ринку, боротьба за найкращих стає справжнім стратегічним завданням.

Чому класичний рекрутинг більше не працює

Опублікувати вакансію сьогодні — недостатньо. Пасивний пошук кандидатів втрачає ефективність, особливо у роботі з управлінцями, технічними експертами та стратегічними функціями.

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Провідні українські компанії переходять до проактивного рекрутингу: досліджують ринок, формують пул потенційних кандидатів ще до відкриття вакансій і будують з ними довіру на випередження. У цьому контексті хедхантинг в Україні — не лише про "переманювання", а про діалог, позиціонування та розуміння мотивації. Компанії аналізують конкурентів, відстежують лідерів думок у галузі та створюють інтерес ще до появи вакансії.

Як працює професійний хедхантинг: кейси та помилки

У компанії PPower ми використовуємо інструменти хедхантингу у пошуку керівників, топів і експертних ролей. Це дає змогу працювати з кандидатами, які не розглядають зміну роботи активно. Однак саме вони мають найвищу додану вартість: глибоку експертизу, досвід, впізнаваність на ринку. Комунікація з такими кандидатами вимагає справжньої майстерності перемовин.

В одному з кейсів, коли ми шукали керівника для великого дистриб'ютора FMCG, ми зробили типову помилку: зарано розкрили деталі пропозиції. Кандидат використав їх у перемовинах з чинним роботодавцем і залишився. Компанія втратила місяць часу, а ми — ринок.

Урок: перемовини — це мистецтво. Важливо дозувати інформацію, зберігати інтригу, вивчати мотивацію і не поспішати з цифрами. Перевіряйте, чи кандидат змінює компанію заради зростання та викликів, чи лише заради грошей.

Хедхантинг і ШІ: як штучний інтелект змінює пошук кандидатів

У 2025 році штучний інтелект у рекрутингу вже не тренд, а робочий інструмент. Ми використовуємо AI для попередньої фільтрації резюме, аналізу поведінкових патернів і формування персоналізованої комунікації. Алгоритми допомагають сканувати сотні профілів та проводити емоційний аналіз повідомлень.

Під час пошуку Sales Director для Meest International в Італії, ми скоротили час пошуку вдвічі завдяки інтеграції AI-рішень на першому етапі. Алгоритми допомогли швидко відсіяти нерелевантні профілі і виявити кандидатів, які відкриті до діалогу, навіть якщо не вказували це прямо.

Персоналізована комунікація: новий стандарт у хедхантингу

Персоналізація в рекрутингу вже не є перевагою — це очікування. Кандидати хочуть бачити, що компанія розуміє їхній досвід і не надсилає шаблонних повідомлень. Вони очікують, що ви знаєте про їхню експертизу та поважаєте їхній час.

Коли ми шукали комерційного директора для ISEI у Польщі, кожне звернення готувалось індивідуально. Ми посилались на конкретні проєкти кандидатів, цитували їхні виступи, згадували релевантний контекст. Один із фіналістів відповів за 20 хвилин і погодився на першу розмову.

Бренд роботодавця як стратегічний фактор залучення фахівців

Наявність сильного бренду роботодавця впливає на рішення кандидатів не менше, ніж заробітна плата. Коли мова йде про управлінські позиції, кандидати звертають увагу на корпоративні цінності, внутрішню культуру, змістовність ролі.

Для "Імперія Холдинг" ми створили бренд-пакет для кандидатів: корпоративні принципи, історії людей з команди, очікування щодо ролі та внутрішній блок про цінності компанії. Це дозволило залучити керівника з досвідом у міжнародній FMCG-компанії, попри конкурентні офери з-за кордону.

Як українські компанії конкурують з міжнародними роботодавцями

Сьогодні українські бізнеси конкурують не лише між собою. Віддалена робота дає кандидатам доступ до міжнародних вакансій, часто — з вищою оплатою. Але рішення кандидата не завжди залежить від грошей.

Виграють ті компанії, які швидко приймають рішення, демонструють гнучкість, говорять про сенс роботи й показують можливість зростання. В таких умовах хедхантинг — це не про підбір персоналу, а про партнерство, довіру і глибоке розуміння цінностей кандидата.

Хедхантинг 2025: підсумок

Сучасний хедхантинг в Україні — це стратегічний інструмент для залучення ключових фахівців. Це вже не про базовий рекрутинг, а про аналітику, персоналізацію, використання технологій і чесний діалог. Виграють ті, хто мислить глибше і діє точніше, хто веде чесний діалог з людьми та розуміє їхні справжні мотиви.