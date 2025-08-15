Чому розумні люди мало з ким дружать — факт, що вас здивує

Самотня жінка. Фото: Pexels

Часто розумні люди бувають самотніми. Вони не будують багато дружніх стосунків з кимось та не поспішають заводити нові знайомства. Вчені вирішили з'ясувати справжню причину цього.

Про це йдеться у дослідженні, опублікованому в British Journal of Psychology.

Чому розумні люди часто бувають самотніми

Аби з'ясувати істину, психологи з Лондонської школи економіки спільно з колегами із Сінгапурського університету менеджменту проаналізували відповіді понад 15 тисяч людей. Зрештою, прийшли до висновку, що чим вищий рівень IQ в особистості, тим менше вона спілкується з іншими.

Пояснення цьому абсолютно просте — високоінтелектуальним людям не потрібно мати широке коло друзів, аби почуватися щасливими. Психологи зазначають, що мозок таких людей працює по-іншому. Вони розставляють пріоритети не так, як решта. Такі особистості почувають себе найкомфортніше у власному внутрішньому світі.

Сумна жінка. Фото: Pexels

Надмірна соціальна активність людям з високим рівнем IQ лише заважає. Вони вважають, що це відвертає увагу від по-справжньому важливих речей. Ба більше, як з'ясували науковці, чим більше розумні люди спілкуються з іншими, тим нещаснішими вони себе почувають.

Дослідниця з Бруклінського інституту Карол Грехем зазначає, що особистості з високим рівнем інтелекту схильні використовувати свій час на те, аби досягнути поставлених цілей. Їм важливо отримати конкретний результат, тож вони докладають максимум зусиль для цього. Саме це дозволяє інтелектуалам почуватись щасливими.

