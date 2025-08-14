Відео
Лайфхак від іспанця — слово, що відрізняє українців від росіян

Лайфхак від іспанця — слово, що відрізняє українців від росіян

Ua ru
Дата публікації: 14 серпня 2025 06:55
Іспанець знайшов цікавий спосіб розрізняти українців та росіян завдяки одному слову
Чоловік та жінка розмовляють. Фото: Freepik
Ключові моменти Яке слово відрізняє українців від росіян

Українка, що переїхала в Іспанію, розповіла про унікальну особливість, завдяки якій іноземці розрізняють українців та росіян. Таким лайфхаком з нею поділився іспанський фармацевт. Він помітив, що українці завжди використовують перед початком речення одне слово.

Про це пише ТСН.

Читайте також:

Яке слово відрізняє українців від росіян

Іспанець зауважив, що українці часто починають речення зі слова "так". Завдяки цьому простому спостереженню іноземець почав легко помічати різницю між представниками двох національностей.

"Я раніше взагалі не помічала, що я використовую це слово. А тепер, коли я усвідомила, я дійсно це бачу. Це лайфхак, якого я не очікувала взагалі", — зазначає блогерка.

@lifewilim.la

А чи помічали ви в повсякденному житті, що завжди перед тим як почати речення використовуєте Так?)😁#іспанія🇪🇦 #рекомендации #еміграція #життявіспанії🇪🇸 #українцівіспанії🇪🇸 #тікток

♬ She Share Story (for Vlog) - 山口夕依

Багатьом українцям це дійсно відгукнулось. В коментарях під відео багато хто поділився власними спостереженнями й зазначив, що справді слово "так" часто ставиться на початку речення. Наприклад, "Так, можна мені, будь ласка, ці ліки" або ж "Так, зараз все зробимо й підемо відпочивати".

Чимало людей в коментарях зізнались, що лише зараз усвідомили, що справді мають таку мовну звичку. Росіяни ж на відміну від українців, не говорять таким чином.

Слово, за яким розрізняють українців й росіян
Дві жінки спілкуються. Фото: Freepik

"Я ютуб-блогерка і знімаю щоденні влоги. Вже замахалась під час монтажу вирізати початок кожного нового кадру, бо він завжди починається з "так", — написала одна з користувачок.

При цьому дехто зазначив, що така звичка може призводити до курйозів. Наприклад, у Швеції "так" означає "дякую", тож місцеві не завжди розуміють, чому українці дякують їм ще до того, як щось попросять.

українці психологія Іспанія мова слова
Ірина Карпач - Редактор
Автор:
Ірина Карпач
