Іспанець знайшов цікавий спосіб розрізняти українців та росіян завдяки одному слову

Чоловік та жінка розмовляють. Фото: Freepik

Українка, що переїхала в Іспанію, розповіла про унікальну особливість, завдяки якій іноземці розрізняють українців та росіян. Таким лайфхаком з нею поділився іспанський фармацевт. Він помітив, що українці завжди використовують перед початком речення одне слово.

Про це пише ТСН.

Реклама

Читайте також:

Яке слово відрізняє українців від росіян

Іспанець зауважив, що українці часто починають речення зі слова "так". Завдяки цьому простому спостереженню іноземець почав легко помічати різницю між представниками двох національностей.

"Я раніше взагалі не помічала, що я використовую це слово. А тепер, коли я усвідомила, я дійсно це бачу. Це лайфхак, якого я не очікувала взагалі", — зазначає блогерка.

Багатьом українцям це дійсно відгукнулось. В коментарях під відео багато хто поділився власними спостереженнями й зазначив, що справді слово "так" часто ставиться на початку речення. Наприклад, "Так, можна мені, будь ласка, ці ліки" або ж "Так, зараз все зробимо й підемо відпочивати".

Чимало людей в коментарях зізнались, що лише зараз усвідомили, що справді мають таку мовну звичку. Росіяни ж на відміну від українців, не говорять таким чином.

Дві жінки спілкуються. Фото: Freepik

"Я ютуб-блогерка і знімаю щоденні влоги. Вже замахалась під час монтажу вирізати початок кожного нового кадру, бо він завжди починається з "так", — написала одна з користувачок.

При цьому дехто зазначив, що така звичка може призводити до курйозів. Наприклад, у Швеції "так" означає "дякую", тож місцеві не завжди розуміють, чому українці дякують їм ще до того, як щось попросять.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як сказати "капець" українською мовою.

Також ми розповідали про популярні молодіжні слова, які варто знати у 2025 році.