Найкращий фільм про аб'юзивні стосунки — затремтите від страху

Глядачі заслужено назвали фільм "Людина-невидимка" найкращою стрічкою про аб'юзивні стосунки. Вже з перших хвилин стає зрозуміло, що у фільмі не все так просто, як здається.

Чому варто подивитись фільм "Людина-невидимка"

Події у фільмі розгортаються навколо Сесилії та її бойфренда Едріана. Чоловік — вчений, який у стосунках виявляється жорстоким та контролюючим аб'юзером. Жінка вирішує розірвати відносини й незабаром дізнається, що Едріан покінчив життя самогубством. Це стає для Сесилії справжнім ударом, однак події, що відбуваються пізніше, зводять її з розуму ще більше.

Головна героїня фільму після смерті колишнього ніби відчуває, що він постійно поруч. Сесилія підозрює, що хтось за нею постійно стежить. З кожним днем жінці стає все гірше. Вона ледь не сходить з розуму через думку про те, що хтось невидимий справді перебуває поруч. Виявляється, що морально принижена жінка з психікою, яка похитнулася, стає пішаком у жорстокій грі. А найближчі люди швидше повірять в її психічну неврівноваженість, аніж допоможуть вибратися з пастки.

Психологічний трилер "Людина-невидимка" вважають найкращою стрічкою про аб'юз і токсичні відносини. Вона нажахає вас до смерті та покаже, на що здатні маніпулятивні партнери й чим це небезпечно. Цей фільм тримає в напрузі до останнього, а фінал просто вражає.

