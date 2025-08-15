Які компроміси у стосунках шкодять, а які допомагають — думка експерта

Експерт назвав корисні й шкідливі компроміси у стосунках
Багато хто говорить про те, що без компромісів побудувати здорові й щасливі стосунки не вийде. Психологи справді підтверджують цю думку, однак важливо розуміти, на які поступки можна йти, а які — знищать вас й стосунки.
Про це у коментарі РБК-Україна розповів лайф коуч Віталій Курсік.
Які компроміси збережуть стосунки
Як зазначає експерт, компроміс — це домовленість, де обоє партнерів чимось поступаються заради спільної мети. Важливо, аби це робили і чоловік, і жінка, адже поступка лише з однієї сторони лише призведе до конфлікту.
Деякі компроміси можуть бути корисними та справді допоможуть налагодити стосунки. Наприклад, йдеться про такі рішення:
- переїхати в нове місто, яке влаштовує обох;
- розділити обов'язки та виконувати їх;
- домовитись про час для особистого простору обох.
В таких випадках кожен з партнерів щось отримає. При цьому ніхто у стосунках не буде почувати себе непотрібним чи переможеним.
Які компроміси загрожують стосункам
Інколи один з партнерів може приймати компроміс, який насправді буде суперечити його цінностям. Це не скріпить почуття, а лише знищить стосунки.
Існує кілька міфів-компромісів, в які Віталій Курсік радить не вірити. Йдеться про такі поширені думки:
- якщо кохаєш — поступишся всім;
- хтось один має бути мудрішим;
- головне — мир, а не хто правий;
- це нормально, якщо хтось із один завжди жертвує.
Насправді всі ці "поступки" лише знищать людину емоційно та призведуть до вигорання від стосунків. Такий партнер ризикує втратити себе.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, яка форма психологічного насилля є найжорстокішою.
Також ми розповідали про те, чому жінкам часто подобаються токсичні чоловіки.
Читайте Новини.LIVE!