Найкращі психологічні трилери — ці стрічки полоскочуть вам нерви

Для тих, хто любить загадки — три психологічні трилери

Дата публікації: 15 серпня 2025 22:22
Психологічні трилери — улюблений жанр багатьох. Однак знайти той самий фільм, від якого просто неможливо відірватись, часом буває не просто. Якщо ви саме в процесі пошуку, зверніть увагу на ці три стрічки, які захоплюють цікавим та заплутаним сюжетом.

Новини.LIVE розповідають про них детальніше.

Читайте також:

Три найкращі психологічні трилери

"Тікай" (2020)

Цей фільм від Netflix показує історію матері-одиначки, яка оточила свою 17-річну дочку безмежною турботою. Дівчина прикута до інвалідного візка, але з часом починає підозрювати, що її численні діагнози можуть бути неправдивими. Та вирватися з пастки виявляється не так вже й просто. Ця стрічка розкриває темну сторону материнської любові та повністю занурить вас в атмосферу ізоляції й параної.

"Єретик" (2024)

Цей психологічний трилер вважають просто шедевром кінематографа. В центрі історії — дві молоді місіонерки, які розповідають мешканцям містечка про релігію. Однак в черговому будинку на них чекає справжній маніяк, який спершу здається звичайним привітним дідусем. Поведінка чоловіка змінюється зі швидкістю світла: він то занадто доброзичливий, то стає справжнім психопатом. Глядачеві разом з героїнями фільму доведеться розгадати низку загадок схибленого маніяка.

"Нічні звірі" (2016)

Цей психологічний трилер розповідає про історію Сьюзен Морроу, власницю художньої галереї. Жінка отримує від колишнього чоловіка рукопис роману, який називається "Нічні тварини". Він розповідає історію родини, що стає жертвою насильницького злочину під час подорожі. Під час прочитання роману Сьюзен починає бачити колишні стосунки по-новому, вплітаючи події з роману у власні спогади.

Ці трилери точно полоскочуть вам нерви. Вони наповнені загадками та несподіваними поворотами сюжетів, які точно вас здивують.

Нагадаємо, раніше ми писали про психологічний трилер "Жінка у вікні", який справді варто подивитись.

Також ми розповідали про те, чому трилер "Кліпни двічі" нажахав багатьох.

Софія Ковальчук - Редактор
Автор:
Софія Ковальчук
