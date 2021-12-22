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Зеленський дозволив робити офіційні заяви від імені України лише трьом особам

Політика
22 грудня 18:53
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У разі невиконання українською стороною зобов’язань будуть застосовані заходи дисциплінарної відповідальності
Зеленський дозволив робити офіційні заяви від імені України лише трьом особам

Президент України Володимир Зеленський підписав указ, згідно з яким, робити офіційні заяви з приводу зовнішньої політики можуть лише очільник держави, прем'єр-міністр і глава МЗС.

Відповідний Указ 671/2021 опублікували на сайті президента.

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Згідно з документом, МЗС України дає офіційні роз’яснення щодо зовнішньополітичного курсу країни і забезпечує координацію діяльності держорганів у сфері міжнародних відносин.

З МЗС треба погоджувати:

  • підготовку закордонних візитів керівників держорганів і візитів іноземних офіційних делегацій в Україну;
  • офіційні заяви і коментарі щодо політики у питаннях міжнародних відносин;
  • ініціативи щодо членства України у міжнародних організаціях;
  • підготовку двосторонніх чи багатосторонніх міжнародних документів;
  • міжнародні консультації, переговори і зустрічі;
  • пропозиції щодо кандидатур для призначення представниками України в органах міжнародних організацій.

Держоргани мають надсилати МЗС письмові запити щодо підготовки закордонних візитів своїх керівників і візитів іноземних офіційних делегацій в Україну. Виступи чиновників із заявами про реалізацію державної політики чи міжнародних ініціатив проводять лише після відповідних доручень президента, прем'єра або глави МЗС.

Посадові особи і держоргани зобов'язані ставити до відома президента та МЗС про службові контакти з питань міжнародних відносин. А ще – до складу українських делегацій, які беруть участь у заходах міжнародних організацій, засіданнях міжурядових комісій та інших органів з питань співпраці, обов’язково мають входити представники МЗС чи іноземних дипустанов.

Після завершення міжнародного заходу, делегації і представники України мають протягом десяти днів подати до МЗС письмовий звіт і копії документів, розроблених за підсумками участі.

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Авторка публікації
Нонна Лактіонова
У 2014 році закінчила КНУ ім.Тараса Шевченка і отримала диплом магістра за спеціальністю правознавство. За рік до цього, в 2013 році прийшла працювати на «5 канал» кореспондентом київських новин. Писати про життя міста та країни в цілому стало не тільки цікаво, а й важливо. А знайти те саме покликання і реалізуватися в соціальній ніші допомогла Революція гідності, війна ... Зараз, маючи великий досвід за плечима, я переробляю складну інформацію і подаю її читачам в простій і доступній «упаковці».
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Володимир Зеленський Денис Шмигаль Дмитро Кулеба МЗС
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