ВАКС заочно заарештував ексглаву правління "ПриватБанку"

Вищий антикорупційний суд 22 грудня заочно заарештував колишнього главу правління "ПриватБанку" Олександра Дубілета.
Про це повідомляє пресслужба Національного антикорупційного бюро України (НАБУ).
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Запобіжний захід для Дубілета
Зазначається, що слідчий суддя ВАКС повністю задовольнив відповідне клопотання НАБУ і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
Запобіжний захід Дубілету було обрано без його участі, адже підозрюваний уже понад півроку перебуває у міжнародному розшуку.
Що відомо про справу "ПриватБанку"
- Колишнього голову правління "ПриватБанку" Олександра Дубілета підозрюють у розтраті коштів фінустанови.
- Він фігурує одразу в двох епізодах справи: розтраті понад 136 млн гривень через схему страхових виплат і так званої акредитивної схеми, через яку "ПриватБанк" втратив 314,9 млн доларів (8,2 млрд гривень).
- У травні розшукуваний Дубілет надіслав електронного листа до Вищого антикорупційного суду, в якому вказав, що проживає в Ізраїлі.
- У червні САП скерувала запит в Інтерпол із проханням оголосити ексголову "ПриватБанку" в міжнародний розшук.