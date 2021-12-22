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ВАКС заочно заарештував ексглаву правління "ПриватБанку"

Політика
22 грудня 12:52
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Його підозрюють у розтраті коштів фінустанови
ВАКС заочно заарештував ексглаву правління "ПриватБанку"

Вищий антикорупційний суд 22 грудня заочно заарештував колишнього главу правління "ПриватБанку" Олександра Дубілета.

Про це повідомляє пресслужба Національного антикорупційного бюро України (НАБУ).

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Запобіжний захід для Дубілета

Зазначається, що слідчий суддя ВАКС повністю задовольнив відповідне клопотання НАБУ і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Запобіжний захід Дубілету було обрано без його участі, адже підозрюваний уже понад півроку перебуває у міжнародному розшуку.

Що відомо про справу "ПриватБанку"

  • Колишнього голову правління "ПриватБанку" Олександра Дубілета підозрюють у розтраті коштів фінустанови.
  • Він фігурує одразу в двох епізодах справи: розтраті понад 136 млн гривень через схему страхових виплат і так званої акредитивної схеми, через яку "ПриватБанк" втратив 314,9 млн доларів (8,2 млрд гривень).
  • У травні розшукуваний Дубілет надіслав електронного листа до Вищого антикорупційного суду, в якому вказав, що проживає в Ізраїлі.
  • У червні САП скерувала запит в Інтерпол із проханням оголосити ексголову "ПриватБанку" в міжнародний розшук.
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Авторка публікації
Аліна Вишневська
Свій професійний шлях у ЗМІ розпочала у 2013 році. Наразі працюю для Новини.Live. Пишу про цікаве й важливе для суспільства
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ПриватБанк Олександр Дубілет
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