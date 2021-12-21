live
live
LIVE онлайн
Київ
-11°
1 /10
USD 27.27
EUR 30.85
Київ
-11°
Затори
1 /10
USD 27.27
EUR 30.85
Київ
Оберіть мову

У разі вторгнення в Україну США обмежать імпорт смартфонів до Росії

Політика
21 грудня 23:30
read-icon ~ 1 хв.
views-icon 137
views-icon
Читати російською
Для введення подібних обмежень США консультуватимуться з партнерами в Європі та Азії
У разі вторгнення в Україну США обмежать імпорт смартфонів до Росії

Сполучені Штати Америки планують ввести економічні санкції проти Росії у разі вторгення її військ на територію України. Зокрема, обмежать імпорт смартфонів у РФ.

Про це повідомляє Reuters.

Читайте також: Блінкен заявив, що нових зустрічей Байдена з Путіним поки не планується

США обмежить імпорт смартфонів до РФ

"Заходи, які обговорюються, можуть зупинити здатність Росії імпортувати смартфони, ключові компоненти для літаків і автомобілів, а також матеріали з багатьох інших секторів. Вони можуть мати серйозний вплив на російських споживачів, промислові операції та зайнятість", - повідомив виданню високопоставлений чиновник.

Ці заходи будуть доповненням до економічних санкцій, які США можуть запровадити у разі нової агресії РФ. Очікується, що обмеження ще обговорюватимуть у Білому домі 21 грудня.

Адміністрація Джо Байдена може використовувати інструменти, за допомогою яких США раніше блокували доступ китайської компанії Huawei до напівпровідників.

Видання передає, що для введення подібних обмежень США консультуватимуться з партнерами в Європі та Азії.

РФ і Україна – останні новини:

  • Президент Володимир Зеленський назвав причину нарощування військ Росії біля українського кордону. За його словами, це потенціал Росії для шантажу.
  • Найбільш вірогідним часом для вторгнення РФ в Україну Міністр оборони Олексій Резніков назвав кінець січня. Сумарна кількість військ РФ, які можуть бути залучені, оцінюють в 94,3 тис. осіб.
  • Дані британських розвідників про можливе військовому вторгненні Росії на територію України напередодні 25 грудня – сигнал на випередження для Росії про те, що світ в курсі планів Кремля. Розвідка цілеспрямовано видає таку інформацію, щоб консолідувати всі сили, в тому числі і на найвищому політичному рівні, і виставити Росії жорсткі вимоги.
  • Президент Росії Володимир Путін висловив здивування розширенням НАТО на схід, а ще він піддав різкій критиці військову активність США на українському напрямку.
Останні новини по темі:
author
Авторка публікації
Надія Кибукевич
У 2018 році вступила в Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, де навчаюсь на спеціальності «Журналістика». Але свій справжній професійний шлях впевнено розпочинаю у холдингу LIVE.Network. Пишу новини про все і для всіх.
Поділитись публікацією

Смішно

LOLStateNormal 0

Оце так!

WowStateNormal 0

Сумно

SadStateNormal 0

Обурливо

AngryStateNormal 0
views-icon 137
Росія США санкції телефони Україна
Більше оперативних новин шукайте в
Схожі новини
США і НАТО розташують свої війська біля кордонів Росії, якщо вона вторгнеться в Україну

США і НАТО розташують свої війська біля кордонів Росії, якщо вона вторгнеться в Україну

23 грудня 20:47

Політика
У МЗС відреагували на заяву Путіна про підготовку Україною "військової операції" на Донбасі

У МЗС відреагували на заяву Путіна про підготовку Україною "військової операції" на Донбасі

23 грудня 16:31

Політика
"Країна, якої не існувало": що говорив Путін про Україну на підсумковій пресконференції

"Країна, якої не існувало": що говорив Путін про Україну на підсумковій пресконференції

23 грудня 16:25

Політика
"Х*р тобі, а не Україну": що думають політики і активісти про виступ Путіна стосовно України

"Х*р тобі, а не Україну": що думають політики і активісти про виступ Путіна стосовно України

23 грудня 15:22

Політика
Головна Політика У разі вторгнення в Україну США обмежать імпорт смартфонів до Росії
Цей сайт використовує cookie-файли.
Більше інформації Погоджуюсь