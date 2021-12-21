У разі вторгнення в Україну США обмежать імпорт смартфонів до Росії

Сполучені Штати Америки планують ввести економічні санкції проти Росії у разі вторгення її військ на територію України. Зокрема, обмежать імпорт смартфонів у РФ.

Про це повідомляє Reuters.

Читайте також: Блінкен заявив, що нових зустрічей Байдена з Путіним поки не планується

США обмежить імпорт смартфонів до РФ

"Заходи, які обговорюються, можуть зупинити здатність Росії імпортувати смартфони, ключові компоненти для літаків і автомобілів, а також матеріали з багатьох інших секторів. Вони можуть мати серйозний вплив на російських споживачів, промислові операції та зайнятість", - повідомив виданню високопоставлений чиновник.

Ці заходи будуть доповненням до економічних санкцій, які США можуть запровадити у разі нової агресії РФ. Очікується, що обмеження ще обговорюватимуть у Білому домі 21 грудня.

Адміністрація Джо Байдена може використовувати інструменти, за допомогою яких США раніше блокували доступ китайської компанії Huawei до напівпровідників.

Видання передає, що для введення подібних обмежень США консультуватимуться з партнерами в Європі та Азії.

РФ і Україна – останні новини: