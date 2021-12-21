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У Росії розробили інструкцію зі створення братських могил в терміновому порядку

Політика
21 грудня 13:44
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Місцева влада повинна буде закупити велику кількість трун і необхідного для масових похоронів обладнання
У Росії розробили інструкцію зі створення братських могил в терміновому порядку

З 1 лютого 2022 року в Росії набуде чинності національний стандарт, який визначає дії влади для швидкої організації масових похоронів людей і тварин, загиблих в результаті військових конфліктів або надзвичайних ситуацій в мирний час.

Документ, який носить рекомендаційний характер, розміщений на сайті МНС Росії.

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У документі йдеться, що при виборі місць поховання трупів людей необхідно враховувати правила забудови міста, відстань до житлових будівель, особливості рельєфу місцевості і розташування джерела водопостачання. Крім того, регіональній владі доведеться заздалегідь створювати запаси трун, патологоанатомічних мішків, дезінфікуючих засобів. Передбачено також формування спеціальних команд з термінового поховання трупів.

Ховати померлих, що мають високий радіоактивний фон, наказано в спеціально відведених для цього місцях. Поховання померлих від особливо небезпечних інфекцій слід проводити в герметичних оцинкованих трунах.

Крім того, стандарт містить інструкцію для організації братських могил. Як приклад наведена ситуація, коли протягом трьох діб потрібно поховати тисячу чоловік, скільки необхідно часу потрібно на створення братської могили, які у неї повинні бути розміри і який бульдозер краще використовувати, щоб її засипати.

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Авторка публікації
Нонна Лактіонова
У 2014 році закінчила КНУ ім.Тараса Шевченка і отримала диплом магістра за спеціальністю правознавство. За рік до цього, в 2013 році прийшла працювати на «5 канал» кореспондентом київських новин. Писати про життя міста та країни в цілому стало не тільки цікаво, а й важливо. А знайти те саме покликання і реалізуватися в соціальній ніші допомогла Революція гідності, війна ... Зараз, маючи великий досвід за плечима, я переробляю складну інформацію і подаю її читачам в простій і доступній «упаковці».
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