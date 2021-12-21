У Росії розробили інструкцію зі створення братських могил в терміновому порядку

З 1 лютого 2022 року в Росії набуде чинності національний стандарт, який визначає дії влади для швидкої організації масових похоронів людей і тварин, загиблих в результаті військових конфліктів або надзвичайних ситуацій в мирний час.

Документ, який носить рекомендаційний характер, розміщений на сайті МНС Росії.

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У документі йдеться, що при виборі місць поховання трупів людей необхідно враховувати правила забудови міста, відстань до житлових будівель, особливості рельєфу місцевості і розташування джерела водопостачання. Крім того, регіональній владі доведеться заздалегідь створювати запаси трун, патологоанатомічних мішків, дезінфікуючих засобів. Передбачено також формування спеціальних команд з термінового поховання трупів.

Ховати померлих, що мають високий радіоактивний фон, наказано в спеціально відведених для цього місцях. Поховання померлих від особливо небезпечних інфекцій слід проводити в герметичних оцинкованих трунах.

Крім того, стандарт містить інструкцію для організації братських могил. Як приклад наведена ситуація, коли протягом трьох діб потрібно поховати тисячу чоловік, скільки необхідно часу потрібно на створення братської могили, які у неї повинні бути розміри і який бульдозер краще використовувати, щоб її засипати.

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