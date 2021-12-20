В полку опозиції прибуло: чи варто Зеленському боятися Богдана?

Андрій Богдан залишив Офіс Президента 11 лютого 2020 року. За майже два роки він зрідка давав інтерв'ю, в яких багато критикував колишніх соратників, після чого знову надовго зникав. Іноді він ще міг епатувати публіку скандальними постами у соцмережах. Але це також бувало вкрай рідко.

Однак за останній тиждень Богдан з'явився одразу на трьох популярних медіаплатформах. Схоже, цього разу він навсправжки вирішив повернутися у публічну політику.

Про те, навіщо колишній голова Офісу Президента знову нагадав про себе та що з того вийшло, – читайте у публікації Новини.LIVE.

Говорить Богдан

Колишній керівник Офісу Президента ніколи не вирізнявся надмірною публічністю. Так було донедавна. Втім, за останні кілька днів він став чи не найголовнішим спікером країни. 14-го грудня вийшло його тригодинне інтерв'ю Дмитру Гордону, в анонсі якого було обіцяно багато сенсацій, у п'ятницю в студії Савіка Шустера він давав мало не апокаліптичні прогнози про насування енергетичної кризи, а 20-го грудня в просторах інтернету з'явилося нове інтерв'ю з Наташею Влащенко.

Цікаво, що восени ті ж медіа "прокачували" Арсена Авакова, який через два місяці після відставки повернувся в Україну з італійського курорту. До речі, не таємниця, що Влащенко і Шустер – співробітники телеканалів Ахметова, а Гордон – частий гість цих каналів.

Медіапоява Богдана вийшла яскравою. Він багато і "смачно" критикував Зе-команду, над створенням якої працював у 2019 році. Ексглава ОПУ не жалів "теплих" слів на адресу колишніх соратників. Зеленського він звинуватив, що той "не вийшов з серіалу "Слуга народу" і продовжує грати роль". Давиду Арахамії закинув мало не особисту зраду, та натякнув, що голова фракції "СН" нібито загруз в корупції. Також від Богдана прозвучала неймовірна версія звільнення Арсена Авакова. За його словами, міністра попросили піти у відставку через зупинку автівки з народним депутатом Євгенієм Брагаром, якого правоохоронці змушували пройти тест на алкогольне і наркотичне сп'яніння. Мама нардепа, стверджує він, начебто працює нянею у сім'ї Зеленського.

Чим довше Богдан говорив, тим неймовірніші історії озвучував. В останньому інтерв'ю він договорився до того, що Олександр Корнієнко може бути причетним до смерті депутата Антона Полякова. При цьому жодних доказів своїм словам він не навів – мовляв, це "оцінювальні судження".

Навряд чи в одкровеннях Богдана можна знайти хоч кілька справді вартих уваги сенсацій. Зате в них багато суб'єктивних суджень, емоційних оцінок і песимістичних прогнозів, як щодо майбутнього "слуг народу", так і щодо економічної ситуації в країні, яким, за словами політолога Андрія Золотарьова, не варто довіряти.

"Минулого року Богдан в розмові з Гордоном також напророкував багато страшних катаклізмів, розповідав про катастрофічний дефіцит бюджету і що грошей нам ніхто не дасть. Але прогнози його не здійснилися. Пророк з нього ніякий", – не без сарказму сказав політолог.

Словом, із впливового посадовця, який "шепотів на вухо президенту", Богдан опустився у маргінальну нішу, де політики не гребують поширювати відверту "чорнуху" і неперевірені плітки.

За словами політолога Володимира Фесенка, екскерівник Офісу Президента своєю поведінкою нагадує інших відставних чиновників - від колишнього генпрокурора Руслана Рябошапки до Олександра Данилюка, який очолював РНБО. Всі вони, зауважив політолог, критикують владу через образи за звільнення, і саме тому так часто згадують різні особисті історії.

"Богдан не вперше виходить у публічну площину з критикою влади. Але відмінність від попередніх разів в тому, що раніше він критикував в основному Андрія Єрмака, з яким конкурував в Офісі президента, а тепер перейшов до прямих "наїздів" на президента", – відзначив Фесенко.

Бувши одним із "архітекторів", який будував команду Зеленського, Богдан, за словами політолога Руслана Бортника, не розповідає про те, як облаштована владна вертикаль, як у ній ухвалюються рішення, а вправляється у "брутальній лексиці".

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"Ще рік тому він виглядав як людина, яка відійшла від влади, але яка володіє цінною інформацією і може розповісти багато важливого. Тепер він дає інтерв'ю дуже низької якості. Він не розповідає нічого нового чи резонансного. Він яскравий хіба що у брутальній лексиці", – розповів політолог.

На його думку, "багато речей, які були озвучені Богданом, є очевидною неправдою". "Тому неможливо аналізувати ті слова, які можуть претендувати на правду і бути інсайдерською інформацією", – зауважив політолог.

Пішак в чужих руках

За словами Золотарьова, поява колишнього голови Офісу Президента у публічному просторі варто розцінювати, як продовження тотальної медіавійни проти влади. Мовляв, не дарма він з'явився у ЗМІ, які так чи інакше пов'язані з Ринатом Ахметовим, в якого зараз дуже непрості відносини з Банковою. Водночас, на думку політолога, його не поспішатимуть приймати в опозиційний табір через відсутність особистого рейтингу і позитивного іміджу, а радше використовуватимуть як таран проти влади.

Богдан "горить бажанням повернутися в політику", поза якою йому нудно, вважає Бортник, тому й почав давати інтерв'ю. Щоправда, переконаний політолог, ні він, ні ряд інших політиків не є суб'єктними одиницями, а лише стали заручниками "великої гри" між Офісом Президента і Ахметовим.

"Зараз Аваков, Разумков, Гордон, Богдан – лише фігури на дошці. Мені не дуже зрозуміло, навіщо вони погоджуються на таку роль для себе. Я впевнений, що конфлікт головного політика країни і головного підприємця закінчиться миром. А політиків, які виступають у ролі фігур, зметуть з дошки і на їхні місця будуть виставлені нові фігури", – зазначив він.

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"Використання колишніх членів Зе-команди проти Зеленського – це, звісно, політична технологія боротьби з владою. Це спосіб продемонструвати нібито розкол у владі, якого, по суті, нема. Були попутники, які відійшли або яких попросили відійти від команди. Це абсолютно природний процес, який був за всіх президентів", – наголосив Фесенко.

При цьому політолог переконаний, що своїми заявами Богдан не зможе завдати відчутної шкоди електоральній підтримці чинній владі.

"Останні його гучні інтерв'ю не вплинуть на рейтинги влади, оскільки він не сприймається виборцями Зеленського і "Слуги народу", як колишній член їхньої команди. В їхніх очах він вже, швидше, противник Банкової, до якого немає довіри. Тому вплинути на рейтинг він не зможе", – підсумував політексперт.