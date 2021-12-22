Скандал з нардепом Галушко: у Раді розповіли, хто має відповідати разом із "слугою"

Щодо інциденту з нардепом Миколою Галушко повинні були відзвітуватися і представники Національної поліції, які знімали відео.

Про це повідомив нардеп від ОПЗЖ, заступник голови комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності Григорій Мамка в ефірі телеканалу LIVE, передає Новини.LIVE

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Що говорять про інцидент з нардепом Галушко у Верховній Раді

Мамка заявив, що правоохоронці повинні розповісти, яке службове розслідування відносно співробітників поліції було проведено.

"В комітеті правоохоронному, в тому числі в Верховній Раді, є дуже багато спірних проєктів: щодо збільшення повноважень, щодо збільшення заробітної платні, щодо збільшення фінансування, щодо таких конструктивних законопроєктів, які по суті ще більше розширюють повноваження патрульної поліції. Останні законопроєкти вказують про те, що МВС просто шантажує деяких народних депутатів "Слуги народу" для того, щоб вони піднімали, не думаючи, руку і давали свій голос "за"... Може Галушко не захотів голосувати і починають "вкидувати" якісь речі, які були рік назад. Але якщо вони вже вкидують... Ми ж розуміємо, що це поліція приймала участь в зйомці відео... Вони повинні вийти і сказати, яке ж службове розслідування відносно співробітників поліції було проведено, чому вони мовчали. Якщо такий випадок був, то вони ж повинні десь проінформувати" - і додав, що жодної інформації щодо цього інциденту профільний парламентський комітет не отримував.

Також він зазначив, що керівник Нацполіції теж має "відповідати".

"Разом з Галушком нехай все-таки виходить керівник Національної поліції, який "покривав" рік цю історію, і також відповідає", - зазначив Мамка.

Що відомо про скандал з Миколою Галушко: