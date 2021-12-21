Збиття МН17 над Донбасом: суд знайшов 15 ознак застосування російського "Бука"

У Нідерландах суд розглядав справу про катастрофу літака MH17 на Донбасі у 2014 році. Обвинувачення заявило, що російський зенітно-ракетний комплекс "Бук" ідентифікували за 15 ознаками і за версією слідства, саме з цієї установки збили літак Малазійських авіаліній.

Про це повідомила у Twitter журналістка De Telegraaf Саскія Беллеман.

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За заявою прокурора Біргіт Ван Россель, російський "Бук" ідентифікували завдяки фото, які зробили у день катастрофи MH17 та наступного дня. На знімках видно одні і ті ж ознаки, такі як розрив гумової бічної панелі і та ходове колесо, що відхиляється.

"Загалом було виявлено 15 ознак", - зазначила прокурор.

Одна з ознак - тактичний номер машини, який був у значній мірі зашліфований, але його контури ще виднілися. Як правило, шліфуванням намагаються уникнути ідентифікації засобу ППО при його прихованому розгортанні. Окрім того, в Україні більше не було "Бука" з такими ознаками, а після катастрофи його бачили на території Росії.

На суді також представили покази свідка, який їхав в машині супроводу при транспортуванні "Бука" й установку перевозила вантажівка Volvo, яка була конфіскована у донецького бізнесмена. Ще вранці, 18 липня, наступного дня після катастрофи, установка перебувала в окупованому Луганську.

Що відомо про трагедію літака МН 17