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Порошенко записав звернення з Варшави та пообіцяв повернутися в Україну. Відео

Політика
21 грудня 11:52
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Зараз політик перебуває у Варшаві і зустрічається з місцевими та європейськими колегами для вирішення питань щодо України
Порошенко записав звернення з Варшави та пообіцяв повернутися в Україну. Відео

5-й президент України Петро Порошенко після інформації про підозру у держзраді записав відеозвернення і виклав на своїх офіційних сторінках у соцмережах. Він заявив, що повернеться в Україну у першій половині січня 2022 року, а не коли того вимагає ДБР. 

Відповідне відео він виклав на своїй офіційній сторінці в Telegram-каналі. 

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За словами Порошенка, у той час, коли весь світ і у тому числі вся Україна має об'єднатися проти Путіна, в Україні відбуваються дивні речі.

"Мені передають вітання з Офісу президента про те, що вони з розумінням поставляться до того, якби я залишився в Європі. Я хочу наголосити, що я не надам їм такого подарунку і повернусь в Україну в першій половині січня, але за своїм графіком, а не графіком потужного сценариста відосіків пана Зеленського", - розповів Порошенко. 

Він також наголосив, що влада має думати про державу, а не про власні рейтинги. Бо саме падінням рейтингів і неможливістю нічого запропонувати суспільству він пояснює дії діючого президента і йогшо радників. 

"Пред'явлення підозри главі держави в державній зраді, фінансуванні тероризму, сприянні терористичних організацій - це перехід "червоних" ліній. Жарти закінчилися і за це доведеться відповідати, але потім. Зараз ми маємо об'єднатися, врятувати Україну і відбити російську агресію", - додав Порошенко. 

Підозру Петру Порошенку: що відомо

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Авторка публікації
Нонна Лактіонова
У 2014 році закінчила КНУ ім.Тараса Шевченка і отримала диплом магістра за спеціальністю правознавство. За рік до цього, в 2013 році прийшла працювати на «5 канал» кореспондентом київських новин. Писати про життя міста та країни в цілому стало не тільки цікаво, а й важливо. А знайти те саме покликання і реалізуватися в соціальній ніші допомогла Революція гідності, війна ... Зараз, маючи великий досвід за плечима, я переробляю складну інформацію і подаю її читачам в простій і доступній «упаковці».
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Петро Порошенко Польща
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