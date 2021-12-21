Порошенко записав звернення з Варшави та пообіцяв повернутися в Україну. Відео

5-й президент України Петро Порошенко після інформації про підозру у держзраді записав відеозвернення і виклав на своїх офіційних сторінках у соцмережах. Він заявив, що повернеться в Україну у першій половині січня 2022 року, а не коли того вимагає ДБР.

Відповідне відео він виклав на своїй офіційній сторінці в Telegram-каналі.

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За словами Порошенка, у той час, коли весь світ і у тому числі вся Україна має об'єднатися проти Путіна, в Україні відбуваються дивні речі.

"Мені передають вітання з Офісу президента про те, що вони з розумінням поставляться до того, якби я залишився в Європі. Я хочу наголосити, що я не надам їм такого подарунку і повернусь в Україну в першій половині січня, але за своїм графіком, а не графіком потужного сценариста відосіків пана Зеленського", - розповів Порошенко.

Він також наголосив, що влада має думати про державу, а не про власні рейтинги. Бо саме падінням рейтингів і неможливістю нічого запропонувати суспільству він пояснює дії діючого президента і йогшо радників.

"Пред'явлення підозри главі держави в державній зраді, фінансуванні тероризму, сприянні терористичних організацій - це перехід "червоних" ліній. Жарти закінчилися і за це доведеться відповідати, але потім. Зараз ми маємо об'єднатися, врятувати Україну і відбити російську агресію", - додав Порошенко.

Підозру Петру Порошенку: що відомо