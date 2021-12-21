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Чи відповість Захід на ультиматуми Кремля

Політика
21 грудня 13:59
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Під час "Діалогу з країною" на телеканалі LIVE з’ясують, до яких рішень Путін схиляє Україну, накопичуючи війська біля кордонів
Чи відповість Захід на ультиматуми Кремля

У вівторок, 21 грудня , у новому випуску політичного ток-шоу "Діалог з країною" на телеканалі LIVE, говоритимуть про можливе підвищення цін на товари та російську агресію.

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Зокрема, ведучий Олександр Преподобний та спікери ефіру з’ясують, до яких рішень Путін схиляє Україну, накопичуючи війська біля кордонів, що Захід може відповісти на ультиматуми Кремля та чи призведе подорожчання газу до енергетичної кризи і як наступного року зміняться тарифи. Також в студії обговорять закони, через які українські підприємці готуються підняти ціни на товари.

Діалог з країною на телеканалі LIVE

До дискусії долучаться голова експертно-аналітичної ради Українського аналітичного центру Борис Кушнірук, керівник руху #SaveФОП Сергій Доротич, соціальний психолог Вадим Васютинський, членкиня Комісії з біобезпеки при РНБО Наталія Виноград, радник Керівника Офісу Президента Олексій Арестович, російський опозиціонер і юрист Марк Фейгін, керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко, виконавча директорка Інституту безпеки Східної Європи Юлія Осмоловська, народні депутати - Федір Веніславський від "Слуги народу", Ярослав Железняк та Інна Совсун від "Голосу", Нестор Шуфрич і Наталія Приходько - ОПЗЖ, Олексій Кучеренко від партії "Батьківщина" та інші експерти й посадовці.

"Діалог з країною" - це політичне ток-шоу, за форматом якого впродовж двох годин ведучий разом із політиками, представниками влади та експертами обговорюють найважливіші для українців питання - від вартості проїзду в транспорті до геополітики та місця України у ній.

Новий ефір ток-шоу "Діалогу з країною" - сьогодні о 21:30 на телеканалі LIVE.

Більше про ток-шоу "Діалог з країною"

  • Речник України в Тристоронній контактній групі Олексій Арестович в ефірі "Діалогу з країною" повідомив, коли Росія може напасти на Україну.
  • 14 грудня у ток-шоу "Діалог з країною" обговорили можливе посилення військової агресії з боку Росії та нові законопроєкти.
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Авторка публікації
Аліна Вишневська
Свій професійний шлях у ЗМІ розпочала у 2013 році. Наразі працюю для Новини.Live. Пишу про цікаве й важливе для суспільства
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