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"Дебіли, значить": "слуга" Галушко замість вибачень вдруге образив поліцейських

Політика
22 грудня 16:44
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Нардеп стверджує, що правоохоронці зупинили його автомобіль без жодних підстав
"Дебіли, значить": "слуга" Галушко замість вибачень вдруге образив поліцейських

Народний депутат від "Слуги народу" Микола Галушко, який потрапив у скандал через свої розбірки з поліцейськими, не став вибачатися й наполягає на своїй правоті.

Про це свідчить його коментар телеканалу "Україна 24".

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Як прокоментував Галушко інцидент із поліцейськими

Галушко стверджує, що правоохоронці зупинили його автомобіль без жодних підстав.

"Там брехня все написано. Не було жодного порушення, просто зупинили машину і обшукали без законних на те підстав", – запевнив народний обранець.

За його словами, поліцейські обшукали його робочі та особисті документи, а також барсетку та гаманці, які були у машині.

"Я їм пояснюю, а вони кажуть: "Ми могли це робити". Дебіли, значить", – заявив Галушко.

Водночас у коментарі "Стране" нардеп спростував заяву фракції "Слуга народу" про шантаж цим відео з боку колишнього керівника МВС Арсена Авакова.

"Ніякого тиску на мене не було і немає. Цей інцидент стався рік тому. Переді мною вибачилися хлопці за неправильні дії, я вибачився за свої грубі висловлювання", – зазначив він.

За словами депутата, це питання було повністю вичерпане ще рік тому. Галушко додав, що не розуміє, чому воно роздмухується зараз.

Що відомо про скандал із Галушком

  • 22 грудня у мережі з'явилося відео, як ще 18 грудня 2020 року поліція зупинила автомобіль нардепа від "Слуги народу" Миколи Галушка за порушення ПДР. Він нецензурно висловлювався та ображав поліцейських.
  • У фракції "Слуга народу" засудили дії та назвали неприйнятною поведінку нардепа Миколи Галушка.
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Авторка публікації
Аліна Вишневська
Свій професійний шлях у ЗМІ розпочала у 2013 році. Наразі працюю для Новини.Live. Пишу про цікаве й важливе для суспільства
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скандал Слуга народу Микола Галушко
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