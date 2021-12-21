Чаус просить ОАСК визнати незаконним його звільнення з посади судді

Авторка публікації

У 2018 році вступила в Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, де навчаюсь на спеціальності «Журналістика». Але свій справжній професійний шлях впевнено розпочинаю у холдингу LIVE.Network. Пишу новини про все і для всіх.