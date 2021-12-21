Чаус просить ОАСК визнати незаконним його звільнення з посади судді

Екссуддя Дніпровського районного суду міста Києва Микола Чаус звернувся до Окружного адміністративного суду міста Київ з проханням оскаржити його звільнення з посади та дисциплінарне покарання.
Про це повідомили у пресслужбі ОАСК.
Читайте також: Адвокат Чауса заявив, що екссуддю госпіталізували
Чаус оскаржує своє звільнення з посади
Чаус скерував до суду два адміністративні позови.
- В одному позові – оскаржує рішення Дніпровського районного суду м. Київ, у якому він працював, наказ про його відрахування зі штату суддів.
- В іншому – просить визнати протиправними звернення цього ж суду до Вищої ради правосуддя щодо приведення Чауса до дисциплінарної відповідальності.
Наразі апарат ОАСК вирішує, чи відкривати провадження.
Більше новин про справу Миколи Чауса
- Вищий антикорупційний суд продовжив цілодобовий домашній арешт екссуді Миколі Чаусу.
- 6 серпня Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура завершили розслідування стосовно екссудді Дніпровського районного суду міста Києва Миколи Чауса.
- Детективи Національного антикорупційного бюро спільно зі Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою передали до суду справу колишнього судді Миколи Чауса. Той, перебуваючи на посаді, вимагав та одержав хабар у розмірі 150 тис. доларів США.