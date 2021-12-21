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Чаус просить ОАСК визнати незаконним його звільнення з посади судді

Політика
21 грудня 21:54
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Він скерував до суду два адміністративні позови
Чаус просить ОАСК визнати незаконним його звільнення з посади судді

Екссуддя Дніпровського районного суду міста Києва Микола Чаус звернувся до Окружного адміністративного суду міста Київ з проханням оскаржити його звільнення з посади та дисциплінарне покарання.

Про це повідомили у пресслужбі ОАСК.

Читайте також: Адвокат Чауса заявив, що екссуддю госпіталізували

Чаус оскаржує своє звільнення з посади

Чаус скерував до суду два адміністративні позови.

  • В одному позові – оскаржує рішення Дніпровського районного суду м. Київ, у якому він працював, наказ про його відрахування зі штату суддів.
  • В іншому – просить визнати протиправними звернення цього ж суду до Вищої ради правосуддя щодо приведення Чауса до дисциплінарної відповідальності.

Наразі апарат ОАСК вирішує, чи відкривати провадження.

Більше новин про справу Миколи Чауса

  • Вищий антикорупційний суд продовжив цілодобовий домашній арешт екссуді Миколі Чаусу.
  • 6 серпня Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура завершили розслідування стосовно екссудді Дніпровського районного суду міста Києва Миколи Чауса.
  • Детективи Національного антикорупційного бюро спільно зі Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою передали до суду справу колишнього судді Миколи Чауса. Той, перебуваючи на посаді, вимагав та одержав хабар у розмірі 150 тис. доларів США.
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Авторка публікації
Надія Кибукевич
У 2018 році вступила в Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, де навчаюсь на спеціальності «Журналістика». Але свій справжній професійний шлях впевнено розпочинаю у холдингу LIVE.Network. Пишу новини про все і для всіх.
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ОАСК Микола Чаус
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