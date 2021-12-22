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Білорусь звинуватила Україну у провокаціях на кордоні і виступила з погрозами

Політика
22 грудня 12:15
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Сусідню країну бентежять навчання України у безпосередній близькості до Білорусі
Білорусь звинуватила Україну у провокаціях на кордоні і виступила з погрозами

У Держприкордонкомітеті Білорусі заявили, що Україна нібито активно і невиправдано насичує кордон армійськими підрозділами та силами спецоперацій. Мовляв, наша країна "провокує" Білорусь, на що та сторона може "відреагувати".

Про це йдеться в матеріалі "Стіна безпеки. Як Україна хоче відгородитися від Білорусі і що може цьому завадити".

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"У безпосередній близькості від кордону Україною активно проводяться навчання, задум яких має всі ознаки проведення повноцінної військової операції. Йде накачування інформаційного простору відверто ворожими посилами", - розповів уповноважений представник комітету Антон Бичковський.

Як приклад "агресії" з боку України є інцидент з нібито зальотом українського бойового вертольота на територію Білорусі 4 грудня. Що, за словами білоруського представника, можуть призвести "до негативних наслідків".

Тим часом, за інформацією Держприкордонкомітету Білорусі, ситуація на україно-білоруському кордоні спокійна.

"У разі виникнення загрози національній безпеці, продовження провокацій, білоруська сторона буде змушена адекватно реагувати, в т. ч. шляхом посилення охорони кордону з Україною", - повідомили у відомстві.

Інші новини з Білорусі

  • Державний секретар білоруської Ради безпеки Олександр Вольфович заявив, що Україна почала займати недружню позицію щодо Білорусі.
  • Олександр Лукашенко заявив, що, якщо Росія зіткнеться з "агресією України", Мінськ займе сторону Москви.
  • Мінськ заявив, що 4 грудня український вертоліт нібито залетів на білоруську територію. Київ спростував цю інформацію.
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Авторка публікації
Нонна Лактіонова
У 2014 році закінчила КНУ ім.Тараса Шевченка і отримала диплом магістра за спеціальністю правознавство. За рік до цього, в 2013 році прийшла працювати на «5 канал» кореспондентом київських новин. Писати про життя міста та країни в цілому стало не тільки цікаво, а й важливо. А знайти те саме покликання і реалізуватися в соціальній ніші допомогла Революція гідності, війна ... Зараз, маючи великий досвід за плечима, я переробляю складну інформацію і подаю її читачам в простій і доступній «упаковці».
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Білорусь кордон Україна провокація
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