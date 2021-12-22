Білорусь звинуватила Україну у провокаціях на кордоні і виступила з погрозами

У Держприкордонкомітеті Білорусі заявили, що Україна нібито активно і невиправдано насичує кордон армійськими підрозділами та силами спецоперацій. Мовляв, наша країна "провокує" Білорусь, на що та сторона може "відреагувати".

Про це йдеться в матеріалі "Стіна безпеки. Як Україна хоче відгородитися від Білорусі і що може цьому завадити".

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"У безпосередній близькості від кордону Україною активно проводяться навчання, задум яких має всі ознаки проведення повноцінної військової операції. Йде накачування інформаційного простору відверто ворожими посилами", - розповів уповноважений представник комітету Антон Бичковський.

Як приклад "агресії" з боку України є інцидент з нібито зальотом українського бойового вертольота на територію Білорусі 4 грудня. Що, за словами білоруського представника, можуть призвести "до негативних наслідків".

Тим часом, за інформацією Держприкордонкомітету Білорусі, ситуація на україно-білоруському кордоні спокійна.

"У разі виникнення загрози національній безпеці, продовження провокацій, білоруська сторона буде змушена адекватно реагувати, в т. ч. шляхом посилення охорони кордону з Україною", - повідомили у відомстві.

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