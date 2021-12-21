Адвокат Порошенка назвав дату повернення політика в Україну

Петро Порошенко повернеться в Україну в 10-их числах січня 2022 року.
Про це повідомив його адвокат Ілля Новіков в ефірі ток-шоу "Діалог з країною" на телеканалі LIVE.
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"Наскільки я знаю, Петро Порошенко повернеться в Україну в 10-их числах січня", – заявив Новіков.
Пʼятий президент України зараз у робочій поїздці в Польщі, а саме у Варшаві. Проте Арахамія заявив, що Порошенко купив квиток на літак за 45 хвилин до вильоту і в економклас – нібито ця поїздка була незапланованою.
У Державному бюро розслідувань на політика чекають 23 грудня.
Якщо в ДБР і прокуратурі вважають, що Порошенко вже оголошено підозру і при цьому він не з'являється для вчинення процесуальних дій, то це привід оголосити його в розшук.