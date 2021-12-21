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Адвокат Порошенка назвав дату повернення політика в Україну

Політика
21 грудня 22:25
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У Державному бюро розслідувань на політика чекають 23 грудня
Адвокат Порошенка назвав дату повернення політика в Україну

Петро Порошенко повернеться в Україну в 10-их числах січня 2022 року.

Про це повідомив його адвокат Ілля Новіков в ефірі ток-шоу "Діалог з країною" на телеканалі LIVE.

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Коли Порошенко повернеться в Україну

"Наскільки я знаю, Петро Порошенко повернеться в Україну в 10-их числах січня", – заявив Новіков.

Пʼятий президент України зараз у робочій поїздці в Польщі, а саме у Варшаві. Проте Арахамія заявив, що Порошенко купив квиток на літак за 45 хвилин до вильоту і в економклас – нібито ця поїздка була незапланованою.

У Державному бюро розслідувань на політика чекають 23 грудня.

Якщо в ДБР і прокуратурі вважають, що Порошенко вже оголошено підозру і при цьому він не з'являється для вчинення процесуальних дій, то це привід оголосити його в розшук.

Що відомо про ситуацію довкола Порошенка

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Авторка публікації
Надія Кибукевич
У 2018 році вступила в Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, де навчаюсь на спеціальності «Журналістика». Але свій справжній професійний шлях впевнено розпочинаю у холдингу LIVE.Network. Пишу новини про все і для всіх.
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Петро Порошенко Польща Україна
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