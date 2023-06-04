Погода кардинально зміниться : чого очікувати одеситам сьогодні
4 червня 2023 06:30
Люди гуляють по Аркадії. Фото: Юлія Браславська / Новини.LIVE
Сьогодні, 4 червня, в Одесі очікується покращення погодних умов. Синоптики прогнозують теплий день без опадів.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
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Прогноз погоди в Одесі
- Мінлива хмарність.
- Без опадів.
- Вітер північно-східний, 9-14 м/с.
- Температура вночі 11-13°С, вдень 22-24°С.
- Температура морської води 20-21°С.
- Атмосферний тиск — 766 мм рт. ст.
- Вологість — 54%.
Прогноз погоди в Одеській області
- Мінлива хмарність.
- Без опадів.
- Вітер північно-східний, 9-14 м/с.
- Температура вночі 8-13°, вдень 21-26°.
- На автошляхах області видимість добра.
Прогноз погоди в Україні
4 червня, по всій території України очікується мінлива хмарність. Синоптики розповіли, що опадів не буде. Детальний прогноз — читайте в матеріалі.