Зробіть це з морквою у липні: восени збиратимете великі й солодкі плоди

Догляд за грядками моркви влітку. Колаж: Новини.LIVE

Христина Кучугурна Редактор

У липні морква на грядках починає активно формувати коренеплоди та накопичує природні цукри. Тож, овоч потребує у цей період особливого догляду. Якщо дотриматися простих правил, восени збиратимете великі, соковиті та солодкі плоди.

Новини.LIVE розповідає, що слід зробити з морквою у липні.

Які роботи потрібно виконати на грядці

У липні достатньо регулярно приділяти грядкам трохи уваги, щоб рослини розвивалися без стресу.

Перш за все перевірте, чи не росте морква надто густо. Якщо між рослинами мало місця, вони починають конкурувати за воду та поживні речовини. Видаліть слабші екземпляри, залишивши між коренеплодами достатню відстань для нормального розвитку.

Не менш важливо регулярно прополювати грядки. Бур'яни швидко забирають вологу, поживні речовини та затінюють молоді рослини. Чим чистішими залишатимуться міжряддя, тим краще розвиватиметься морква.

Після дощу або поливу бажано акуратно розпушити ґрунт. Це покращує доступ кисню до коріння та не дозволяє утворюватися щільній кірці на поверхні землі.

Після розпушування можна замульчувати грядку тонким шаром компосту, сухої трави або соломи. Мульча довше утримує вологу, стримує ріст бур'янів і допомагає підтримувати стабільну температуру ґрунту навіть у спеку.

Ще одна важлива процедура — підгортання. Якщо верхівки моркви почали виглядати із землі, їх потрібно присипати ґрунтом. Під сонячним промінням відкриті частини коренеплоду зеленіють, накопичують гіркі речовини й втрачають свої смакові якості.

Чим підживити моркву у липні

Саме в липні рослина найбільше потребує елементів, які стимулюють розвиток коренеплодів.

Найважливішими залишаються:

калій, який допомагає накопичувати цукри та робить моркву соковитішою;

фосфор, що сприяє розвитку міцної кореневої системи;

бор, який позитивно впливає на якість і щільність коренеплодів.

Натомість із азотними добривами варто бути дуже обережними. Надлишок азоту стимулює ріст пишного бадилля, але самі коренеплоди можуть залишитися дрібними, розгалуженими та менш солодкими.

Підживлювати моркву найкраще після дощу або попереднього поливу. Якщо використовуєте сухі добрива, після внесення бажано трохи розпушити землю, щоб поживні речовини швидше потрапили до коріння.

Також не варто використовувати свіжий гній. Він часто стає причиною деформації коренеплодів і погіршує їхню лежкість під час зимового зберігання.

Як правильно поливати моркву, щоб вона не тріскалася

Полив є одним із головних факторів успішного вирощування моркви.

Найкраще поливати грядки рідше, але рясно, щоб вода проникала глибоко в ґрунт. Часті поверхневі поливи змушують коріння розвиватися лише у верхньому шарі землі, що негативно впливає на форму та розмір овочів.

Особливо небезпечними є різкі перепади вологості. Якщо після тривалої посухи морква отримує багато води, тканини коренеплоду починають швидко розширюватися, через що на поверхні з'являються тріщини.

Щоб цього уникнути, підтримуйте рівномірну вологість ґрунту протягом усього липня та не допускайте сильного пересихання грядок.