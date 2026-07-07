Одна проста процедура допоможе петуніям цвісти до самої осені

Догляд за петуніями в саду влітку. Колаж: Новини.LIVE

Галина Ужва Редактор

Петунії — яскраві та невибагливі квіти, які можна зустріти на подвір'ях багатьох українців. Ними прикрашають альтанки, тераси, клумби. Але тривалість цвітіння може бути надто короткою, якщо не приділити рослині мінімальної уваги. Є одна проста процедура, яка допоможе петуніям квітнути до самої осені.

Новини.LIVE з посиланням на The Spruce розповідає, що слід зробити з петуніями, щоб вони пишно та довго цвіли.

Чому петунії перестають пишно цвісти

Більшість садівників не видаляють з кущиків зів'ялі квіти, а дарма, адже коли квітка в'яне, рослина отримує природний сигнал переходити до утворення насіння. На цей процес витрачається чимало поживних речовин і енергії. В результаті нових бутонів стає менше.

Яка проста процедура продовжить цвітіння петуній

Секрет тривалого цвітіння дуже простий — регулярно видаляйте зів'ялі квітки. Ця процедура займає всього кілька хвилин, але дає помітний результат. Можна проводити процедуру раз на тиждень, поєднуючи її з поливом або іншими роботами у саду.

Як правильно видаляти відцвілі квіти

Щоб рослина справді почала формувати нові бутони, потрібно видаляти всю квітку повністю разом із зеленою основою, яка кріпиться до стебла. Адже там починає утворюватися насіння. Зробити це можна пальцями або скористатися чистими продезінфікованими ножицями чи секатором.

Чи всім петуніям потрібна ця процедура

Є сучасні сорти, що мають здатність самостійно скидати зів'ялі квітки. Такі рослини потребують менше догляду. В Україні можна знайти сорти:

Tidal Wave;

Supertunia Vista Bubblegum;

Supertunia Vista Snowdrift;

Easy Wave.

Але і їм періодично необхідно проводити формувальну обрізку, щоб підтримувати компактну форму куща та стимулювати ріст нових пагонів.

Що ще допоможе петуніям цвісти усе літо

Самого видалення відцвілих квіток недостатньо, якщо рослині бракує належного догляду. Для пишного цвітіння петуніям необхідно забезпечити:

сонячне місце;

регулярний полив без повного пересихання ґрунту;

підживлення комплексними добривами приблизно один раз на два тижні;

легке обрізування в середині літа, якщо пагони стали надто довгими або втратили форму.

Такий комплексний догляд допоможе рослині швидко відновитися, наростити густе листя та знову вкритися великою кількістю яскравих квітів.