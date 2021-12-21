Запальне свято: як неякісні піротехнічні вироби назавжди змінили життя одеситів

Традиційно перед Новим роком на прилавках магазинів з’явилися піротехнічні вироби: салюти, петарди і бенгальські вогники. Активізувалися і вуличні торговці, які викладають свій товар прямо посеред вулиць. Піротехніки повнісінько і на одеських базарах – наприклад, на промтоварному ринку "7 км" феєрверки заполонили цілісінький ряд. Після нашої перевірки виявилося, що продають "небезпечні іграшки" не тільки дорослим, а й дітям. При цьому в більшості торговців не виявилося спеціальних сертифікатів, які дозволяють продаж цього товару.

Новини.LIVE Odesa провело свою інспекцію по місцях продажу піротехніки і розкаже, як правильно вибрати феєрверки, щоб не провести Новий рік у лікарні.

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"Свято" для тисяч одеситів

Кілька тижнів тому невідомі влаштували салют прямо у житловому масиві "Райдужний". Це один з найбільших ЖК в Одесі та передмісті. Там мешкає більше ніж 30 000 людей. Вогні стріляли настільки близько біля будинку, що мешканці деяких квартир скаржились на те, що в оселях з’явився запах диму. Крім того, внаслідок сильного шуму прокинулися і налякалися діти.

"Я ледве вклала дитину спати після “феєричного шоу” – донька не могла заспокоїтися понад годину, дуже сильно плакала, кричала. Салют був прямо біля нашого вікна. А якби потрапив у квартиру – що б тоді було? Знайти б цих нелюдів!" – обурюється жителька ЖК Олена Буревій.

У популярному одеському Telegram-каналі опублікували повідомлення одного з мешканців будинку, який під час запуску салютів вигулював свого собаку. Почувши постріли, собака настільки перелякався, що господареві довелося нести його додому на руках.

За словами фахівців, в Одесі є спеціально обладнані майданчики для запуску салютів і петард. А ось за їх використання у безпосередній близькості до житлових будинків загрожує адміністративна відповідальність – підривач має заплатити штраф від 595 до 1 020 гривень із конфіскацією піротехнічних засобів.

Залишився без ока

В 2019 році 22-річний Вардан Атанесян втратив ліве око через необережний запуск феєрверків. Сталося це на узбережжі близько опівночі. Хлопці купили салют на одному з одеських ринків. Першим запустити його вирішив саме Вардан. Але все пішло не за планом.

"Все було виконано правильно, за інструкцією: трубка дивилася вверх під невеликим кутом. Я запалював гніт запальничкою на відстані витягнутої руки, а потім швидко відбіг на безпечну відстань. Але салют не спрацював. Ми чекали 10 хвилин, але він так і не запустився. Тоді я підійшов до нього, нахилився над гнотом і в цей момент феєрверк вистрелив прямо мені в обличчя", – згадує цей страшний день 22-річний одесит.

А потім все як в тумані, каже Вардан Атанесян. Пам’ятає лише звук сирени "швидкої" і паніку людей навколо. Хлопець пережив кілька операцій, однак ліве око врятувати так і не вдалося.

"Мене госпіталізували з діагнозом “проникаюче поранення лівого ока”. Але постраждало й інше око. Його врятували. Я проходив тривале лікування. Треба було чекати, коли відновляться повіки та інші тканини обличчя. Але зараз я добре бачу на одне око. Замість другого – протез, естетику самої повіки відновити не вдалося. На обличчі залишилося кілька шрамів, але я вже звик до своєї нової зовнішності", – розповів Вардан Атанесян.

Хлопець каже, що тепер і близько не замислюється над запуском феєрверків, а коли чує постріли – відчуває холодок по тілу.

Трагічний випадок стався у 2020 році на Житомирщині. Після запуску салюту чоловік опинився у реанімації: у 40-річного жителя села Миколаївка Ємільчинського району діагностували переломи черепа та кістки правого ока, а також опіки обличчя. Річ у тому, що салют запалився настільки швидко, що чоловік не встиг відійти на безпечну дистанцію.

Чимало трагічних історій трапляється і серед дітей. Цього місяця в Одеській області кілька підлітків опинилися на лікарняних ліжках через петарди. Вони запалили петарди і не встигли їх відкинути. Петарди вибухнули прямо в їхніх руках. Одному з підлітків ледве вдалося врятувати пальці.

За словами травматолога Одеської обласної лікарні Вадима Тимошенка, контактні опіки, травми м’язів, кісток, суглобів, очей і обличчя – найбільш розповсюджені серед дітей і підлітків, які необережно користуються піротехнікою.

"Найбільш небезпечні – найменші з феєрверків – ті, які можна тримати у руці. Іскри та палаючі частинки відлітають від них у різні боки. Найчастіше у дитини ще немає такої реакції, як у дорослого. Якщо у дорослої людини в руці вибухає петарда, то, швидше за все, вона відкине її в сніг. Дитині ж треба зрозуміти, що трапилося, вона стоятиме і дивитиметься і може ще сильніше затиснути палаючий предмет у руці. Тому до 16 років не треба привчати дітей до піротехніки", – каже фахівець.

Великі феєрверки, що складаються з безлічі зарядів і продаються у великих красивих коробках, становлять меншу небезпеку. Насамперед через їхню ціну – далеко не кожна сім'я може їх придбати, не кажучи вже про школярів.

Експеримент Новини.LIVE

Антон Берзовий – учень 6 класу. Йому 12 років. Ми відправили його в точку продажу новорічної піротехніки, яку продають на вулиці Бочарова в Одесі на стихійному ринку. Його завданням було вибрати якусь недорогу петарду та спробувати її купити. Торгова точка знаходиться поряд із зупинкою. Без зайвих питань реалізатор продав хлопчику 5 вибухових пристроїв лише за 120 гривень.

Одразу після цього хлопчик спробував купити петарди в спеціалізованому магазині на вулиці Марсельській. Продавець відмовив нашому герою, щойно той зайшов у магазин. Мовляв, піротехніку продають лише повнолітнім. Висновок: купити петарди для дитини зовсім неважко. Достатньо знайти торговця, який продає вибухові пристрої з автомобіля чи розклав свій товар на простирадлі на якомусь зі стихійних ринків. А таких, повірте, дуже багато перед Новим роком. І з одним з таких реалізаторів нам вдалось поспілкуватися.

"Інакше не заробимо гроші, якщо не будемо продавати всім, хто хоче купити петарди чи салюти. Попит на піротехніку є в 90% випадків серед підлітків, дорослі рідко купують. А підлітки підходять, на вигляд іноді й незрозуміло, скільки їм років – 12 чи 18. Часто також просять дорослих купити. Стоїть переді мною і просить перехожого, щоб купили йому петарди. Ті погоджуються. Дорослим відмовляти я не маю права", – каже продавець піротехніки, який працює у районі Крижанівки.

Походження петард, які купив Антон Берзовий, теж викликає багато питань. Ні спеціального сертифіката, ні маркування, ні інструкції на такому пристрої мама хлопчика не побачила. Крім того, не вказана навіть дата виробництва.

"У “піратів” нерідко можна купити небезпечний брак. Минулого року в Одесі поліція конфіскувала кілька тонн такої продукції у вуличних торговців. Такі покупки краще здійснювати в спеціалізованих магазинах. Продавець показує ліцензію на продаж і відповідний сертифікат. На коробці виробника має бути надрукована інструкція, бажано українською (чи російською) мовою. Пакування має бути неушкодженим, має також бути вказана дата виробництва і термін придатності. Крім того, краще на цьому не заощаджувати – дешева піротехніка може коштувати вам життя", – розповіла менеджерка магазину "Топ-салют" Надія Сорокіна.

Головна причина пожеж

Небезпечною піротехніка може бути не тільки для людей, але й для житла. За словами рятувальника Ігоря Матушевського, в період новорічних свят трапляється на 20% більше пожеж, ніж у звичайні дні. Так чи інакше займання пов’язані з необережним поводженням з піротехнікою. Найбільше пожеж – у житлових секторах. Підлітки запалюють петарди у шкільних класах або вдома на балконах. Крім того, ці пристрої можуть спочатку не вибухнути, а спрацювати лише через деякий час, коли нікого не буде вдома і нікому буде згасити вогонь.

Спеціальні майданчики

Рятувальник додає, що необхідно заздалегідь обрати локацію для запуску салюту в межах міста. Це стосується і петард. Каже, оптимальним варіантом буде майданчик без кущів та дерев, без ліній електромереж і без будь-яких будівель навколо. Розмір майданчика повинен відповідати максимальному розміру небезпечної зони, яка вказана на пакуванні виробу. Запустити салют в Одесі можна: