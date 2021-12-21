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ЗНО 2022: в Одеській області стала відома вартість пробного тесту

Одеса
21 грудня 09:49
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Реєстрація на тест пройде в січні
ЗНО 2022: в Одеській області стала відома вартість пробного тесту

В Одеській області встановили ціну для пробного ЗНО. У кожному регіоні ціна різна, в основному сума коливається від 213 до 309 гривень.

Про таке повідомили в Одеському регіональному центрі оцінювання якості освіти.

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Коли пройде тест і як взяти участь

Реєстрація на участі в "репетиції" зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) буде з 5 по 22 січня. Для цього потрібно буде заповнити на сайті електронну реєстраційну карту-заяву, перевірити зазначених даних і дати згоду на обробку персональних даних. Після чого протягом п'яти днів, але не пізніше 25 січня, оплатити квитанцію в банку.

Яка сума

Одеський регіональний центр встановив суму у 270 грн за предмет. Можна записатися тільки на два пробні іспити.

ВНО 2022: в Одесской области стала известна сумма пробного теста

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Авторка публікації
Маргарита Юзяк
У 2020 році закінчила ОНУ ім. І. І. Мечникова за спеціальністю журналістика. За два роки до випуску розпочала діяльність з “Тижнів Добрих Справ”, а вже з третього курсу долучилася до ІА “Одесса-медиа”. Після майже двох років роботи доля і бажання розбиратися у суспільно-важливих темах привели на “Новини.LIVE Odesa”.
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Одеса ЗНО Одеська область
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