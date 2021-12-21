В Одеській області зникли двоє підлітків. Прикмети та фото

Одеські правоохоронці розшукують двох підлітків 14-річного Аврама хлопчика та 12-річну Ренату. Діти пішли з дому та не повернулися.

Про це повідомляє пресслужба ГУНП в Одеській області.

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Розшук дітей

Прикмети Ренати Галіулліної: зріст 170 см, середньої статури, руде волосся, очі карі.

Була одягнена: у сіру куртку та темно-сині штани.

Прикмети Аврама Едгара: зріст 130-140 см, худорлявої статури, волосся світле, очі зелені.

Був одягнений: у синю болоневу куртку, сині джинси, білі кросівки.

"Шановні громадяни! Якщо ви володієте будь-якою інформацією про місце знаходження розшукуваних, просимо зателефонувати до територіального відділу поліції за номером телефону (048) 723-44-56 або на спецлінію "102", – йдеться у повідомленні поліції.

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