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В Одеській області зникли двоє підлітків. Прикмети та фото

Одеса
21 грудня 08:54
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Поліція просить допомоги у пошуках
В Одеській області зникли двоє підлітків. Прикмети та фото

Одеські правоохоронці розшукують двох підлітків 14-річного Аврама хлопчика та 12-річну Ренату. Діти пішли з дому та не повернулися.

Про це повідомляє пресслужба ГУНП в Одеській області.

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Розшук дітей

Прикмети Ренати Галіулліної: зріст 170 см, середньої статури, руде волосся, очі карі.

Була одягнена: у сіру куртку та темно-сині штани. 

Прикмети Аврама Едгаразріст 130-140 см, худорлявої статури, волосся світле, очі зелені. 

Був одягнений: у синю болоневу куртку, сині джинси, білі кросівки. 

"Шановні громадяни! Якщо ви володієте будь-якою інформацією про місце знаходження розшукуваних, просимо зателефонувати до територіального відділу поліції за номером телефону (048) 723-44-56 або на спецлінію "102", – йдеться у повідомленні поліції.

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Автор публікації
Віталій Томін
У 2017 році закінчив ОНУ ім. І. І. Мечникова за спеціальністю журналістика. За три роки до випуску розпочав свою діяльність з ОДТРК (Одеська телерадіокомпанія). З Третього курсу працював у газеті "Моряк України". У 2020 році бажання розвиватися та працювати на благо суспільства привело на Новини. LIVE Odesa.
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Одеса діти поліція Одеська область
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