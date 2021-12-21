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В Одеській області побудували триметрову ялинку з п'ятикопійкових монет. Фото

Одеса
21 грудня 10:29
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Її відкривали разом зі святковим концертом
В Одеській області побудували триметрову ялинку з п'ятикопійкових монет. Фото

В Одеській області в селищі Доброслав створили незвичайну новорічну ялинку. Місцеві жителі для цього зібрали монети номіналом у п'ять копійок. 

Про це повідомила голова селища Людмила Прокопечко у Facebook.

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Поставили національний рекорд?

Монети для новорічної ялинки збирали всім селищем. Зазначимо, що раніше п'ять копійок вивели з грошового обороту. Зібрав і злютував дерево воєдино скульптор Кирило Максименко.

В Одеській області збудували новорічну ялинку з п'ятикопійчаних монет

"Ми дали старт новорічно-різдвяним святам і вже традиційно встановили черговий (17-й!) рекорд України", – написала Людмила Прокопечко.

В Одеській області збудували новорічну ялинку з п'ятикопійчаних монет

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Авторка публікації
Маргарита Юзяк
У 2020 році закінчила ОНУ ім. І. І. Мечникова за спеціальністю журналістика. За два роки до випуску розпочала діяльність з “Тижнів Добрих Справ”, а вже з третього курсу долучилася до ІА “Одесса-медиа”. Після майже двох років роботи доля і бажання розбиратися у суспільно-важливих темах привели на “Новини.LIVE Odesa”.
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Одеська область Новий рік новорічна ялинка
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