В Одеській області побудували триметрову ялинку з п'ятикопійкових монет. Фото

В Одеській області в селищі Доброслав створили незвичайну новорічну ялинку. Місцеві жителі для цього зібрали монети номіналом у п'ять копійок.

Про це повідомила голова селища Людмила Прокопечко у Facebook.

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Поставили національний рекорд?

Монети для новорічної ялинки збирали всім селищем. Зазначимо, що раніше п'ять копійок вивели з грошового обороту. Зібрав і злютував дерево воєдино скульптор Кирило Максименко.

"Ми дали старт новорічно-різдвяним святам і вже традиційно встановили черговий (17-й!) рекорд України", – написала Людмила Прокопечко.

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