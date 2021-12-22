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На Одещині на берег викинуло сотні тисяч медуз-корнеротів. Відео

Одеса
22 грудня 17:05
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Трупи медуз з часом знищать морські хвилі
На Одещині на берег викинуло сотні тисяч медуз-корнеротів. Відео

В Одеській області, у національному парку "Тузлівські лимани", виявили на березі сотні тисяч мертвих медуз.

Про це повідомляє еколог Іван Русєв.

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Деталі про викид медуз у "Тузлівських лиманах"

Подібна ситуація трапилася місяць тому через сильний шторм. Новий масовий викид медуз-корнеротів виявили 21 грудня. Як повідомляє еколог, кількість викинутих медуз на берег у розрахунку на багатокілометрову протяжність берега налічує понад сотні тисяч. 

Що відомо про медуз

У Чорному морі налічується 30 видів медуз. Більшість з них дрібні, діаметр яких не перевищує 20 мм. А от до "велетнів" відносять широко представлену місячну або вухасту медузу аурелію та корнерот. 

Ці тварини є хижаками, вони вживають дрібних планктонних тварин. Тривалість їх життя не досить велика, вони здатні прожити близько 1 року. Окрім того, медузи не входять у раціон жодних тварин чи птахів. Рідко їх можуть з'їсти шакали або ворони, проте медузи не входять в основний раціон. Зазвичай, коли медузи масово викидаються на берег, їхні трупи "прибирають" хвилі, які поступово перетворюють тіла на біологічний пил, що своєю чергою увійде у ланцюжок живлення морських та лиманних екосистем.

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Авторка публікації
Талабан Анжеліка
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тварини Одеська область
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