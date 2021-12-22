На Одещині на берег викинуло сотні тисяч медуз-корнеротів. Відео

В Одеській області, у національному парку "Тузлівські лимани", виявили на березі сотні тисяч мертвих медуз.
Про це повідомляє еколог Іван Русєв.
Читайте також: Одеський історик показав скам'янілості тварин, що існували на Куяльницькому лимані. Фото
Подібна ситуація трапилася місяць тому через сильний шторм. Новий масовий викид медуз-корнеротів виявили 21 грудня. Як повідомляє еколог, кількість викинутих медуз на берег у розрахунку на багатокілометрову протяжність берега налічує понад сотні тисяч.
У Чорному морі налічується 30 видів медуз. Більшість з них дрібні, діаметр яких не перевищує 20 мм. А от до "велетнів" відносять широко представлену місячну або вухасту медузу аурелію та корнерот.
Ці тварини є хижаками, вони вживають дрібних планктонних тварин. Тривалість їх життя не досить велика, вони здатні прожити близько 1 року. Окрім того, медузи не входять у раціон жодних тварин чи птахів. Рідко їх можуть з'їсти шакали або ворони, проте медузи не входять в основний раціон. Зазвичай, коли медузи масово викидаються на берег, їхні трупи "прибирають" хвилі, які поступово перетворюють тіла на біологічний пил, що своєю чергою увійде у ланцюжок живлення морських та лиманних екосистем.
20 грудня в Одеській області на території НПП "Тузловські лимани", екологи виявили зграю рідкісних птахів, які не полетіли на зимівлю. Така дивна поведінка тварин пов’язана зі ймовірною зміною клімату.
На території Одеського національного природного парку "Тузлівські лимани" екологи зафільмували на нічну камеру рідкісну дику тварину.