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На Одещині чоловік за одну ніч обікрав двох таксистів та намагався втекти від поліції

Одеса
21 грудня 15:10
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Правопорушника каратимуть за двома статтями
На Одещині чоловік за одну ніч обікрав двох таксистів та намагався втекти від поліції

В Одеській області правоохоронці затримали мешканця Подільська, який встиг за добу обікрасти двох таксистів.

Про це повідомляє ГУНП в Одеській області.

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Деталі щодо крадіжок чоловіка

38-річний чоловік викликав місцеву службу таксі та сказав, що йому потрібно перевезти вантаж. Водій вийшов з машини та пішов відкривати багажник, а правопорушник тим часом поклав собі до кишені мобільний телефон водія. Після цього водій відвіз зловмисника на місце призначення. 

одеса

За такою ж схемою грабіжник викрав телефон й у іншого таксиста. Втім, згодом чоловіки виявили, що їхнє майно зникло та звернулися до поліції з описом правопорушника. Грабіжника затримали за місцем проживання, де знайшли викрадені ґаджети. В ході затримання чоловік чинив опір поліцейським, тож відповідатиме перед законом не лише за крадіжку (ч. 1 ст. 185 ККУ), а й за злісну непокору законному розпорядженню або вимозі поліцейського КУпАП. 

телефон

За викрадення ґаджетів чоловіку загрожує штраф або до 5 років обмеження волі, а за адміністративне правопорушення він відповідатиме штрафом, громадськими або виправними роботами, або адміністративним арештом строком до 15 діб. 

Нещодавні кримінальні випадки в Одесі

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Авторка публікації
Талабан Анжеліка
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крадіжка таксі пограбування Одеська область
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