На Одещині чоловік за одну ніч обікрав двох таксистів та намагався втекти від поліції

В Одеській області правоохоронці затримали мешканця Подільська, який встиг за добу обікрасти двох таксистів.
Про це повідомляє ГУНП в Одеській області.
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38-річний чоловік викликав місцеву службу таксі та сказав, що йому потрібно перевезти вантаж. Водій вийшов з машини та пішов відкривати багажник, а правопорушник тим часом поклав собі до кишені мобільний телефон водія. Після цього водій відвіз зловмисника на місце призначення.
За такою ж схемою грабіжник викрав телефон й у іншого таксиста. Втім, згодом чоловіки виявили, що їхнє майно зникло та звернулися до поліції з описом правопорушника. Грабіжника затримали за місцем проживання, де знайшли викрадені ґаджети. В ході затримання чоловік чинив опір поліцейським, тож відповідатиме перед законом не лише за крадіжку (ч. 1 ст. 185 ККУ), а й за злісну непокору законному розпорядженню або вимозі поліцейського КУпАП.
За викрадення ґаджетів чоловіку загрожує штраф або до 5 років обмеження волі, а за адміністративне правопорушення він відповідатиме штрафом, громадськими або виправними роботами, або адміністративним арештом строком до 15 діб.
17 грудня в Одеській області затримали п'ятьох правопорушників. Так, четверо чоловіків та 13-річний підліток обкрадали квартири односельців та знайомих.