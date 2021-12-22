В Одесі біля обласної дитячої лікарні на жінку напала зграя собак: вона звернулася до мерії

В Одесі, 22 грудня, жінку ледь не розірвала зграя безпритульних собак. На неї вони напали біля Одеської обласної дитячої клінічної лікарні.

Про це вона поскаржилась в Єдиному центрі звернень громадян.

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Що трапилося

Як написала одеситка, подія трапилася на вулиці Академіка Воробйова, 3, поблизу Одеської обласної дитячої клінічної лікарні, куди жінка йшла, щоб навідати свою дитину о 06:30.

Поблизу хірургічного відділення на жінку напала зграя безпритульних собак, яких було більше ніж десять. На крики жінки з закладу вибігла санітарка загальної хірургії та допомогла врятуватися їй через запасний хід установи. "До приймального відділення, єдині двері якого відчинені у такий час, я так і не дійшла", – написала жінка у петиції.

Персонал каже, що це "норма"

Як пише жінка у петиції, персонал відповів їй, що така ситуація трапляється чи не щодня. Тож жінка вважає, що однієї стерилізації для тварин недостатньо.

Як відреагувала влада на звернення

Як вказано у повідомленні, доручення на виконання висунули КП "Муніципальний центр екологічної безпеки". Термін робіт узгодили до 21 січня 2022 року. Центр прийняв та розглянув заяву, тож готує відповідь.

Чи є в Одесі притулки для тварин

Як повідомила голова ГО "Громадська рада зоозахисників Одеси" Світлана Барсукова, в Одесі наразі немає жодного повноцінного притулку. Чиновники вважають, що цей проєкт є непотрібним для міста. Раніше мерія розпочала співпрацю з німецьким притулком, проте там тварин або присипляють, або випускають, адже це центр вакцинації. Мерія має лише одну програму: відловити, вакцинувати, стерилізувати, а потім випустити тварин. За словами Світлани, приріст безпритульних собак активізує роботу "догхантерів", які вбивають спокійних вакцинованих тварин та дають можливість прийти у місто несоціалізованим, агресивним тваринам.

Як влада працює для безпритульних тварин