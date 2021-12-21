В Одесі трамвай збив жінку: що відомо

В Одесі 21 грудня на вулиці Добровольського, 49 жінка вдарилася об частину вагону трамвая та отримала травми голови.

Про це повідомляє КП "Одесміськелектротранс".

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Що відомо про інцидент

Інцидент трапився в Одесі, на вулиці Добровольського, 49, близько 14:19. Жінка, яка перебувала у нетверезому стані, намагалася перейти трамвайну колію у невстановленому для цього місці. Вона вдарилася об середню бокову частину вагону трамваю, який прямував у бік Пересипу. Внаслідок зіткнення жінка отримала травми голови та була доставлена до медичного закладу. Рух електротранспорту в Одесі курсує без змін.

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