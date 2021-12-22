В Одесі знову виділили 100 тисяч гривень на створення молодіжного сайту

В Одесі мер Геннадій Труханов підписав розпорядження про виділення 100 тисяч гривень. Міська влада має намір створити і просувати портал з молодіжної політики.
Відповідне розпорядження опубліковано на сайті міськради.
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За сам сайт планують заплатити 60 тисяч гривень. На популяризацію інформаційного порталу виділили решту 40 тисяч. Грошима розпоряджатиметься департамент внутрішньої політики, а саме заступник міського голови Павло Вугельман.
Зазначимо, що у 2018 році на аналогічні цілі виділяли 50 тисяч гривень ФОП Сергію Івченку. Підприємець повинен був розробити дизайн сторінок і шаблонів майбутнього сайту.