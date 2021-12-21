В Одесі знизилася захворюваність на грип та COVID-19

В Одесі зафіксували зниження захворюваності на COVID-19, грип та ГРВІ.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

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На кишкові інфекції захворіли 44 одесити

"Захворюваність на ГРВІ та грип в Одесі минулого тижня знизилася на 10,4%, порівняно з попереднім тижнем. Всього за тиждень на ГРВІ та грип захворів 4231 одесит, з яких 71,5% склали діти віком до 17 років", – йдеться у повідомленні.

За минулий тиждень рівень захворюваності на COVID-19 в Одесі знизився на 26,1% у порівнянні з попереднім тижнем. При цьому кількість шпиталізацій перебуває на рівні попереднього тижня.

Захворюваність на гострі кишкові інфекції в Одесі минулого тижня склала 44 випадки, з яких 84% – діти, що практично відповідає рівню попереднього тижня.

Вірусні гепатити та повітряно-крапельні інфекції реєструвалися поодинокими випадками. Випадки дифтерії, кору, краснухи, епідемічного паротиту не зареєстровані.

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