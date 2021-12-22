В Одесі сім'я підробила COVID-сертифікати й подорожувала у Польщі: їм загрожує штраф

В аеропорту "Одеса" затримали сім'ю з трьох осіб через підроблені документи. Виявилося, що українці купили фіктивні сертифікати про вакцинацію і поїхали у відпустку.

Про таке повідомили в пресслужбі Одеського прикордонного загону.

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Як їх викрили

Троє пасажирів, батько з сином та їхній друг, поверталися рейсом "Вроцлав – Одеса". Прикордонники дізналися про факт підробки при скануванні QR-кодів їх COVID-сертифікатів програмним забезпеченням SafeBorder.

Який розмір штрафу

Прибулі зізналися, що купили сертифікати в інтернеті по 50 доларів кожен. На них склали протоколи за ч. 4 ст. 358 ККУ (підробка документів). За це правопорушення передбачене покарання у вигляді штрафу, що становить 17 до 50 тисяч гривень, або арешту строком до пів року.

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