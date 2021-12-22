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В Одесі сім'я підробила COVID-сертифікати й подорожувала у Польщі: їм загрожує штраф

Одеса
22 грудня 11:07
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В Одесі сім'я підробила COVID-сертифікати й подорожувала у Польщі: їм загрожує штраф

В аеропорту "Одеса" затримали сім'ю з трьох осіб через підроблені документи. Виявилося, що українці купили фіктивні сертифікати про вакцинацію і поїхали у відпустку.

Про таке повідомили в пресслужбі Одеського прикордонного загону.

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Як їх викрили

Троє пасажирів, батько з сином та їхній друг, поверталися рейсом "Вроцлав – Одеса". Прикордонники дізналися про факт підробки при скануванні QR-кодів їх COVID-сертифікатів програмним забезпеченням SafeBorder. 

В Одесі сім'я підробила COVID-сертифікати - вони повернулися з Польщі

Який розмір штрафу

Прибулі зізналися, що купили сертифікати в інтернеті по 50 доларів кожен. На них склали протоколи за ч. 4 ст. 358 ККУ (підробка документів). За це правопорушення передбачене покарання у вигляді штрафу, що становить 17 до 50 тисяч гривень, або арешту строком до пів року.

Бізнес на COVID-сертифікатах – які є схеми

  • Серед власників COVID-сертифікатів, без яких зараз можна позбутися заробітку, як виявилося, багато тих, хто взагалі не робив щеплення. Скільки коштує отримати документ в "Дії" без уколу, хто заробляє на довідках, куди діваються вакцини, якими не вкололи – читайте про це в матеріалі Новини.LIVE.
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Авторка публікації
Маргарита Юзяк
У 2020 році закінчила ОНУ ім. І. І. Мечникова за спеціальністю журналістика. За два роки до випуску розпочала діяльність з “Тижнів Добрих Справ”, а вже з третього курсу долучилася до ІА “Одесса-медиа”. Після майже двох років роботи доля і бажання розбиратися у суспільно-важливих темах привели на “Новини.LIVE Odesa”.
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Одеса аеропорти COVID-сертифікати
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