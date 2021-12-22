В Одесі сімейна пара організувала наркобізнес, в місяць заробляли по 300 тисяч

В Одесі затримали сімейну пару, яка розповсюджувала наркотики та заробляла на цьому гроші.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління Національної поліції в Одеській області.

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Шукають постачальників

Чоловік з жінкою віком 28-ми та 29-ти років створили в месенджері канал з продажу наркотичних засобів та психотропних речовин і збували їх в Одесі шляхом закладок, а в інших населених пунктах регіону та областях країни за допомогою пошти. Щомісячний прибуток зловмисників від продажу наркотиків становив 300 тисяч гривень.

"Правоохоронці провели санкціоновані Суворовським районним судом міста Одеси обшуки за місцем проживання подружжя та в транспортному засобі родини. Вилучені були "амфетамін", "екстазі" та мобільні телефони з адресами, за якими чоловік з жінкою надсилали посилки з наркотиками, а також пістолет невідомого походження", – йдеться у повідомленні.

Докази направили на експертизу

Речові докази поліцейські направили на експертизу. Наразі вони встановлюють канал постачання наркотиків до фігурантів. Вирішується питання про оголошення правопорушникам підозри в незаконному придбанні, зберіганні та пересиланні з метою збуту, а також незаконному збуті наркотичних засобів і психотропних речовин та обрання запобіжного заходу. Щодо зброї процесуальне рішення буде прийматися після надходження результатів експертизи.

Нещодавні вилучення наркотиків

В Одесі на Канатній очевидці побачили чоловіка, який щось підозріло шукав. За повідомленням анонімів, патрульні знайшли у нього наркотичну речовину.

"Нарконовини" Одеської області