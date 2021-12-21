В Одесі представили новий літак служби аеротаксі. Фото

На Одеському авіазаводі провели презентацію нового літака, який спроєктували для служби аеротаксі.
Про це повідомляє Новини.LIVE Odesa.
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Це літаки бізнес-класу, які використовуватимуть для перевезення пасажирів, як служба таксі.
Двомоторний чотиримісний літак призначений для перевезення пасажирів, для екскурсійних та комерційних польотів. Літаки V-24-І в Одеській області, ймовірно, використовуватимуть як таксі внутрішнього та міжрегіонального сполучення.
"Літак повністю спроєктований нашими конструкторами й виготовлений на українських підприємствах", – зазначив представник компанії-виробника Softex-Invest Володимир Отрешко у коментарі "Суспільному".
Сьогодні, 7 жовтня, під стінами Кабміну пройшли масштабні протести в рамках всеукраїнської акції Федерації профспілок України. До них приєднались й працівники Одеського припортового заводу.