В Одесі підприємство завдало шкоди викидами в атмосферу на майже мільйон гривень

В Одесі місцеве підприємство викидало в атмосферу забруднювальні речовини без дозволів та завдало цим збитків на суму майже мільйон гривень.

Про це інформує Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу.

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Що відомо про порушення

Державна екоінспекція Південно-Західного округу провела планову перевірку щодо дотримання вимог природоохоронного законодавства на ТОВ "Науково-виробниче підприємство "Аріадна". В ході перевірки виявили, що під час роботи упродовж 2016-2019 років підприємство здійснювало викиди забруднювальних речовин у повітря без наявності дозволів, що порушує статті 10, 11 Закону України "Про охорону атмосферного повітря", а також статтю 68 Закону України "Про охорону навколишнього середовища".

Відтак підприємство заподіяло шкоду на суму 900 436,85 гривень. Наразі підприємству надіслали претензію задля добровільного відшкодування збитків товариством. Якщо товариство не сплатить штраф та не надасть обґрунтованої відповіді, штраф стягнуть у судовому порядку.

Що відомо про підприємство

З відкритих джерел відомо, що це підприємство зареєстроване в Одесі. Власником є Тяпкін Андрій Миколайович. Підприємство знаходиться за адресою вулиця Моторна, 8-А. Основний профіль роботи: переробка молока та виробництво сиру, виробництво продуктів борошно-круп'яної промисловості, а також виробництво дитячого харчування та дієтичних харчових продуктів. За цим підприємством закріплені 4 торгових марки.

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