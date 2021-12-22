live
live
LIVE онлайн
Київ
-11°
1 /10
USD 27.27
EUR 30.85
Київ
-11°
Затори
1 /10
USD 27.27
EUR 30.85
Київ
Оберіть мову
  • Головна
  • Одеса
  • В Одесі підприємство завдало шкоди викидами в атмосферу на майже мільйон гривень

В Одесі підприємство завдало шкоди викидами в атмосферу на майже мільйон гривень

Одеса
22 грудня 15:40
read-icon ~ 1 хв.
views-icon 175
views-icon
Читати російською
Підприємство виробляє харчові продукти
В Одесі підприємство завдало шкоди викидами в атмосферу на майже мільйон гривень

В Одесі місцеве підприємство викидало в атмосферу забруднювальні речовини без дозволів та завдало цим збитків на суму майже мільйон гривень.

Про це інформує Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу.

Читайте також: В Одесі біля обласної дитячої лікарні на жінку напала зграя собак: вона звернулася до мерії

Що відомо про порушення 

Державна екоінспекція Південно-Західного округу провела планову перевірку щодо дотримання вимог природоохоронного законодавства на ТОВ "Науково-виробниче підприємство "Аріадна". В ході перевірки виявили, що під час роботи упродовж 2016-2019 років підприємство здійснювало викиди забруднювальних речовин у повітря без наявності дозволів, що порушує статті 10, 11 Закону України "Про охорону атмосферного повітря", а також статтю 68 Закону України "Про охорону навколишнього середовища". 

Відтак підприємство заподіяло шкоду на суму 900 436,85 гривень. Наразі підприємству надіслали претензію задля добровільного відшкодування збитків товариством. Якщо товариство не сплатить штраф та не надасть обґрунтованої відповіді, штраф стягнуть у судовому порядку.

Що відомо про підприємство

скрін

скрін

З відкритих джерел відомо, що це підприємство зареєстроване в Одесі. Власником є Тяпкін Андрій Миколайович. Підприємство знаходиться за адресою вулиця Моторна, 8-А. Основний профіль роботи: переробка молока та виробництво сиру, виробництво продуктів борошно-круп'яної промисловості, а також виробництво дитячого харчування та дієтичних харчових продуктів. За цим підприємством закріплені 4 торгових марки.

Схожі інциденти в Одесі

Останні новини по темі:
Авторка публікації
Талабан Анжеліка
Поділитись публікацією

Смішно

LOLStateNormal 0

Оце так!

WowStateNormal 0

Сумно

SadStateNormal 0

Обурливо

AngryStateNormal 0
views-icon 175
Одеса екологічна загроза
Більше оперативних новин шукайте в
Схожі новини
Кабмін призначив президентські стипендії паралімпійцям та дефлімпійцям Одещини

Кабмін призначив президентські стипендії паралімпійцям та дефлімпійцям Одещини

23 грудня 21:51

Одеса
В Одесі 58-річна продавала безакцизні цигарки у МАФі: поліція вилучила кілька тисяч пачок

В Одесі 58-річна продавала безакцизні цигарки у МАФі: поліція вилучила кілька тисяч пачок

23 грудня 21:30

Одеса
Небезпечна для здоров'я: в трьох районах Одеської області питна вода не відповідає нормам

Небезпечна для здоров'я: в трьох районах Одеської області питна вода не відповідає нормам

23 грудня 20:50

Одеса
Знову ті ж обличчя: в Чорноморську порту зміниться керівництво – що відомо

Знову ті ж обличчя: в Чорноморську порту зміниться керівництво – що відомо

23 грудня 20:38

Одеса
Головна Одеса В Одесі підприємство завдало шкоди викидами в атмосферу на майже мільйон гривень
Цей сайт використовує cookie-файли.
Більше інформації Погоджуюсь