В Одесі після невеликого снігопаду завалилось дерево. Відео

В Одесі 21 грудня випав сніг і одразу після цього завалилося дерево. Велика рослина впала на площі Дерев'янко.

Про це повідомляє Новини.LIVE Odesa.

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Що відомо про подію

Дерево завалилося з боку Іцхака Рабіна через дорогу від торгових рядів. Під час падіння рослина зачепила дріт, обірвавши його. Попередньо відомо, що внаслідок інциденту ніхто з людей не постраждав.

Утім впале дерево перекрило тротуарну зону для пішоходів. Одесити обходять рослину через клумби чи проїзну частину.

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