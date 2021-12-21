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В Одесі після невеликого снігопаду завалилось дерево. Відео

Одеса
21 грудня 13:44
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Попередньо відомо, що внаслідок інциденту ніхто з людей не постраждав.
В Одесі після невеликого снігопаду завалилось дерево. Відео

В Одесі 21 грудня випав сніг і одразу після цього завалилося дерево. Велика рослина впала на площі Дерев'янко.

Про це повідомляє Новини.LIVE Odesa.

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Що відомо про подію

Дерево завалилося з боку Іцхака Рабіна через дорогу від торгових рядів. Під час падіння рослина зачепила дріт, обірвавши його. Попередньо відомо, що внаслідок інциденту ніхто з людей не постраждав.

Утім впале дерево перекрило тротуарну зону для пішоходів. Одесити обходять рослину через клумби чи проїзну частину. 

Новини Одеси про погоду

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Авторка публікації
Маргарита Юзяк
У 2020 році закінчила ОНУ ім. І. І. Мечникова за спеціальністю журналістика. За два роки до випуску розпочала діяльність з “Тижнів Добрих Справ”, а вже з третього курсу долучилася до ІА “Одесса-медиа”. Після майже двох років роботи доля і бажання розбиратися у суспільно-важливих темах привели на “Новини.LIVE Odesa”.
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Одеса дерева
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